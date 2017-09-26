В минэнерго РФ опровергли отказ от поставок авиатоплива в Казахстан

Источник: 365info.kz

Об этом ТАСС сообщил заместитель главы ведомства Кирилл Молодцов. — Я вчера разговаривал со своим визави в Казахстане. Жду, когда они их подпишут. Мы свое предложение направили, — отметил он.

По словам Молодцова, Россия на текущий момент удовлетворила все запросы Казахстана в авиатопливе, и острой проблемы в поставках авиакеросина пока нет. При этом индикативный баланс на следующий год пока не подписан.

Как отмечает издание, ранее в минэнерго РФ заявили, что производственные мощности российских НПЗ позволяют в полном объеме обеспечить потребности топлива для реактивных двигателей в 2017 году, в том числе объемы, предусмотренные индикативным балансом топлива для реактивных двигателей в России и Казахстане.