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12:15 (мск), источник: 365info.kz

В минэнерго РФ опровергли отказ от поставок авиатоплива в Казахстан

Министерство энергетики России направило Казахстану предложения по поставкам авиационного керосина на 2018 год.

Источник: 365info.kz

Об этом ТАСС сообщил заместитель главы ведомства Кирилл Молодцов. — Я вчера разговаривал со своим визави в Казахстане. Жду, когда они их подпишут. Мы свое предложение направили, — отметил он.

По словам Молодцова, Россия на текущий момент удовлетворила все запросы Казахстана в авиатопливе, и острой проблемы в поставках авиакеросина пока нет. При этом индикативный баланс на следующий год пока не подписан.

Как отмечает издание, ранее в минэнерго РФ заявили, что производственные мощности российских НПЗ позволяют в полном объеме обеспечить потребности топлива для реактивных двигателей в 2017 году, в том числе объемы, предусмотренные индикативным балансом топлива для реактивных двигателей в России и Казахстане.

25 сентября «Эйр Астана» опубликовала заявление, в котором говорится об угрозе регулярному авиасообщению в Казахстане из-за сокращения поставок топлива из России и предстоящей приостановки работы Шымкентсткого НПЗ.

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