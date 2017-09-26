В минэнерго РФ опровергли отказ от поставок авиатоплива в Казахстан
Министерство энергетики России направило Казахстану предложения по поставкам авиационного керосина на 2018 год.
Министерство энергетики России направило Казахстану предложения по поставкам авиационного керосина на 2018 год.
Об этом ТАСС сообщил заместитель главы ведомства Кирилл Молодцов. — Я вчера разговаривал со своим визави в Казахстане. Жду, когда они их подпишут. Мы свое предложение направили, — отметил он.
По словам Молодцова, Россия на текущий момент удовлетворила все запросы Казахстана в авиатопливе, и острой проблемы в поставках авиакеросина пока нет. При этом индикативный баланс на следующий год пока не подписан.
Как отмечает издание, ранее в минэнерго РФ заявили, что производственные мощности российских НПЗ позволяют в полном объеме обеспечить потребности топлива для реактивных двигателей в 2017 году, в том числе объемы, предусмотренные индикативным балансом топлива для реактивных двигателей в России и Казахстане.
25 сентября «Эйр Астана» опубликовала заявление, в котором говорится об угрозе регулярному авиасообщению в Казахстане