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12:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Эдхам Акбулатов провел «прямую линию» с красноярцами по вопросам отопительного сезона

«Прямая линия» состоялась 25 сентября.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов провел «прямую телефонную линию» по вопросам старта отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, на прошлой неделе «прямые линии», посвященные началу отопительного сезона, прошли во всех районах города. 25 сентября с вопросами, связанными с подачей тепла, горожане смогли обратиться к главе города. Эдхам Акбулатов в течение часа пообщался с 22 красноярцами. Большинство обращений — жалобы на работу управляющих компаний, на завоздушенные стояки, низкие параметры теплоносителей. Большая часть поступивших звонков — от жителей Октябрьского района.

Так, Игорь Георгиевич, проживающий в доме по ул. Дачной, сообщил, что тепло в квартиры подано, но батареи недостаточно горячие. С такой же проблемой обратились жители по адресам: ул. Советская, 135, ул. Забобонова, 8, пр. Свободный, 74 г, Лесная, 153. Жители дома № 13а по улице Тотмина в телефонном разговоре с Эдхамом Акбулатовым отметили, что тепло в квартиры дали, но из-за сильного запаха канализации приходится держать двери и окна в подъездах открытыми, поэтому в квартирах холодно. В более сложной ситуации находятся жители многоквартирного дома по адресу: бульвар Ботанический, 15. Это недавно введенный в эксплуатацию дом, где 5-ый подъезд еще не заселен. По словам жильцов, отопления в доме до сих пор нет, более того, сотрудники муниципальной управляющей компании просто физически не могут зайти в подвалы, чтобы включить отопление — охрана компании застройщика не пускает их в дом.

Что касается дома № 15 по бульвару Ботаническому, то в оперативные сроки отопление должно быть подано. Жители волнуются в связи с тем, что один подъезд не заселен, и подключение системы отопления может привести к аварийной ситуации. Этого допустить нельзя. Необходимо принять все меры, чтобы у людей на этой неделе в квартирах было отопление.
Глава города Красноярска

Поручения о необходимости максимально оперативного разрешения ситуаций, связанных с завоздушиванием стояков, настройкой системы отопления, получили руководители администраций Советского, Железнодорожного, Кировского и Свердловского районов.

Присутствующий на «прямой телефонной линии» заместитель руководителя департамента городского хозяйства Александр Рычков доложил Эдхаму Акбулатову, что на текущий момент в пяти домах, где в рамках капитального ремонта проводилась замена систем отопления, тепло еще не подано. Вопрос будет решен в течение недели.

«Необходимо помочь жителям этих домов провести перерасчет, чтобы они не платили за тепло, которого не было в их квартирах», — подчеркнул Эдхам Акбулатов.

Отметим, что каждое из 22 обращений горожан находится на контроле. В течение недели будет производиться обзвон каждого жителя для того, чтобы проверить, устранены ли проблемные ситуации, связанные с подачей тепла.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска.

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