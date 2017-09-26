Эдхам Акбулатов провел «прямую линию» с красноярцами по вопросам отопительного сезона
«Прямая линия» состоялась 25 сентября.
«Прямая линия» состоялась 25 сентября.
Глава Красноярска Эдхам Акбулатов провел «прямую телефонную линию» по вопросам старта отопительного сезона. Об этом сообщает
Напомним, на прошлой неделе «прямые линии», посвященные началу отопительного сезона, прошли во всех районах города. 25 сентября с вопросами, связанными с подачей тепла, горожане смогли обратиться к главе города. Эдхам Акбулатов в течение часа пообщался с 22 красноярцами. Большинство обращений — жалобы на работу управляющих компаний, на завоздушенные стояки, низкие параметры теплоносителей. Большая часть поступивших звонков — от жителей Октябрьского района.
Так, Игорь Георгиевич, проживающий в доме по ул. Дачной, сообщил, что тепло в квартиры подано, но батареи недостаточно горячие. С такой же проблемой обратились жители по адресам: ул. Советская, 135, ул. Забобонова, 8, пр. Свободный, 74 г, Лесная, 153. Жители дома № 13а по улице Тотмина в телефонном разговоре с Эдхамом Акбулатовым отметили, что тепло в квартиры дали, но
Что касается дома № 15 по бульвару Ботаническому, то в оперативные сроки отопление должно быть подано. Жители волнуются в связи с тем, что один подъезд не заселен, и подключение системы отопления может привести к аварийной ситуации. Этого допустить нельзя. Необходимо принять все меры, чтобы у людей на этой неделе в квартирах было отопление.
Поручения о необходимости максимально оперативного разрешения ситуаций, связанных с завоздушиванием стояков, настройкой системы отопления, получили руководители администраций Советского, Железнодорожного, Кировского и Свердловского районов.
Присутствующий на «прямой телефонной линии» заместитель руководителя департамента городского хозяйства Александр Рычков доложил Эдхаму Акбулатову, что на текущий момент в пяти домах, где в рамках капитального ремонта проводилась замена систем отопления, тепло еще не подано. Вопрос будет решен в течение недели.
«Необходимо помочь жителям этих домов провести перерасчет, чтобы они не платили за тепло, которого не было в их квартирах», — подчеркнул Эдхам Акбулатов.
Отметим, что каждое из 22 обращений горожан находится на контроле. В течение недели будет производиться обзвон каждого жителя для того, чтобы проверить, устранены ли проблемные ситуации, связанные с подачей тепла.
По материалам