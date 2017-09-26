Минспорта: для признания виз с Россией нужно политическое решение

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Для взаимного признания виз Беларуси и России необходимо политическое решение, заявил во вторник в пресс-центре Sputnik замглавы Минспорта и туризма Беларуси Михаил Портной.

Вопрос взаимного признания виз — один из самых острых вопросов сегодня между Беларусью и Россией. После введения республикой пятидневного «безвиза» Россия была вынуждена восстановить пограничную зону на границе с Беларусью и проводить проверки паспортов — граждане третьих стран пересекать внутреннюю границу Союзного государства сейчас не могут. В настоящий момент продолжаются договоры о возможном признании виз обеими странами.

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«Благодаря тому, что Россия ограничила транзит для третьих стран, мы потеряли очень большие потоки и деньги. Это не совсем правильно и не связано с безопасностью», — высказал мнение Портной.

Замминистра подчеркнул: белорусские таможенники и пограничники работают профессионально, и России не стоит волноваться о безопасности.

«Необходимо политическое решение (о взаимном признании виз — Sputnik), и я думаю, что оно будет принято. Это недоразумение скоро урегулируют», — заверил замминистра.