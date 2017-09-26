В суде по делу Сандакова допрошен руководитель Контрольно-счетной палаты Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 26 сентября, ФедералПресс. В Советском районном суде Челябинска в рамках рассмотрения уголовного дела
ЧЕЛЯБИНСК, 26 сентября, ФедералПресс. В Советском районном суде Челябинска в рамках рассмотрения уголовного дела
Чиновник давал показания по второму эпизоду в деле Сандакова, связанному с получением взятки в виде услуг по охране дома от директора ЧОП «Питон» Игоря Калугина, сообщил «ФедералПресс» адвокат обвиняемого Сергей Колосовский.
По данным
Свидетель, на тот момент — начальник Главного контрольного управления области, заявил, что совещание имело место в действительности, в то время как допрошенные ранее свидетели такое мероприятие отрицают.
«Как говорил в другом процессе судья, “свидетели умнеют на глазах”, — поделился впечатлениями от допроса адвокат Сергей Колосовский. — О совещании известно только со слов главного свидетеля обвинения, Игоря Калугина. Ранее допрашивали бывшего руководителя аппарата губернатора Андрея Комарова, начальника отдела госзакупок Светлану Зайкову, ее подчиненных. Все они утверждают, что такого совещания не было, а Сандаков никак не мог повлиять ни на стоимость госконтракта, ни на его заключение — результаты определялись аукционом. А вот Лошкин, вопреки собственным показаниям, данным в ходе предварительного следствия, заявил, что помнит совещание, что на нем присутствовали Сандаков и Комаров».
Выступление руководителя КСП, таким образом, укрепило позиции обвинения. Однако защита обвиняемого
Напомним, бывший
Сандаков неоднократно заявлял, что оба дела возбуждены по политическим мотивам, с целью заставить чиновника дать показания на бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.