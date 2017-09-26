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12:56 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В суде по делу Сандакова допрошен руководитель Контрольно-счетной палаты Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сентября, ФедералПресс. В Советском районном суде Челябинска в рамках рассмотрения уголовного дела экс-вице-губернатора Николая Сандакова прошел допрос руководителя Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексея Лошкина.

Чиновник давал показания по второму эпизоду в деле Сандакова, связанному с получением взятки в виде услуг по охране дома от директора ЧОП «Питон» Игоря Калугина, сообщил «ФедералПресс» адвокат обвиняемого Сергей Колосовский.

По данным пресс-службы Советского райсуда, Лошкин был вызван как свидетель обвинения. Прокурора Екатерину Голубенкову интересовали его показания о некоем заседании комиссии, состоявшемся в конце 2013 года в администрации губернатора, где обсуждались вопросы стоимости охраны первого лица региона. Сандаков, по версии следствия, якобы продвигал на этом совещании предприятие Калугина для заключения госконтракта по охране губернатора.

Свидетель, на тот момент — начальник Главного контрольного управления области, заявил, что совещание имело место в действительности, в то время как допрошенные ранее свидетели такое мероприятие отрицают.

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«Как говорил в другом процессе судья, “свидетели умнеют на глазах”, — поделился впечатлениями от допроса адвокат Сергей Колосовский. — О совещании известно только со слов главного свидетеля обвинения, Игоря Калугина. Ранее допрашивали бывшего руководителя аппарата губернатора Андрея Комарова, начальника отдела госзакупок Светлану Зайкову, ее подчиненных. Все они утверждают, что такого совещания не было, а Сандаков никак не мог повлиять ни на стоимость госконтракта, ни на его заключение — результаты определялись аукционом. А вот Лошкин, вопреки собственным показаниям, данным в ходе предварительного следствия, заявил, что помнит совещание, что на нем присутствовали Сандаков и Комаров».

Выступление руководителя КСП, таким образом, укрепило позиции обвинения. Однако защита обвиняемого вице-губернатора оптимизма не теряет. Колосовский также сообщил, что Лошкин, как и другие свидетели обвинения, ангажированные, по мнению адвоката, органами следствия, не смог объяснить, почему из трех контрактов на охрану, заключенных с фирмами Калугина, контракт, опекаемый, по версии гособвинения, Сандаковым, оказался единственным, стоимость которого упала почти вдвое по сравнению с исходной, указанной в материалах аукциона — с 54 до 30 миллионов рублей.

Напомним, бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков обвиняется в мошенничестве — выманивании денег у экс-сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова за помощь в продвижении его карьеры (дело возбуждено в марте 2015 года по части 4 статьи 159 УК РФ), и взятке от Игоря Калугина в 1,9 миллиона рублей за помощь в заключении госконтрактов (возбуждено весной 2016 года по части 6 статьи 290 УК РФ). На сегодня оба уголовных дела объединены в одно производство, процесс ведет председатель Советского райсуда Александр Зимин.

Сандаков неоднократно заявлял, что оба дела возбуждены по политическим мотивам, с целью заставить чиновника дать показания на бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

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