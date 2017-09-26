В Челябинской городской Думе вновь появилась фракция ЛДПР

О формировании новой фракции рассказал председатель городской Думы Станислав Мошаров. До Деняева оппозицию в парламенте представлял коммунист Константин Нациевский. Фракция КПРФ также сформирована из одного человека. Большинство в Думе представляют партию «Единая Россия».

Напомним, что фракция ЛДПР действовала в городском парламенте с 2014 по 2016 годы. Ее представлял лидер южноуральских либерал-демократов Виталий Пашин. Прошлой осенью он был избран депутатом Госдумы и сложил с себя полномочия.

На его место в Совет Ленинского района Челябинска был избран директор фонда «Жилье и право» Владимир Деняев. Он шел на выборы как беспартийный кандидат, но недавно пополнил ряды «соколов Жириновского». В городской Думе вошел в состав двух комиссий — по бюджету и налогам, а также по вопросам ЖКХ.