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12:56 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинской городской Думе вновь появилась фракция ЛДПР

Владимир Деняев усилил оппозиционное крыло городского парламента.

Оппозиционное крыло Челябинской городской Думы усилено, — единственный представитель ЛДПР, вновь избранный депутат Владимир Деняев сформировал в органе власти фракцию либерал-демократов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

О формировании новой фракции рассказал председатель городской Думы Станислав Мошаров. До Деняева оппозицию в парламенте представлял коммунист Константин Нациевский. Фракция КПРФ также сформирована из одного человека. Большинство в Думе представляют партию «Единая Россия».

Напомним, что фракция ЛДПР действовала в городском парламенте с 2014 по 2016 годы. Ее представлял лидер южноуральских либерал-демократов Виталий Пашин. Прошлой осенью он был избран депутатом Госдумы и сложил с себя полномочия.

На его место в Совет Ленинского района Челябинска был избран директор фонда «Жилье и право» Владимир Деняев. Он шел на выборы как беспартийный кандидат, но недавно пополнил ряды «соколов Жириновского». В городской Думе вошел в состав двух комиссий — по бюджету и налогам, а также по вопросам ЖКХ.

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