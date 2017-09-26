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13:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Замешанный в коррупционном скандале глава райадминистрации под Воронежем ушел в отставку

Глава администрации Новоусманского района Владимир Чернышов ушел в отставку. Чиновник написал заявление по собственному желанию. Инфомацию корреспонденту РИА «Воронеж» подтвердили в пресс-центре правительства Воронежской области.

Источник: РИА "Воронеж"

Владимир Чернышов покинул свой пост после крупного коррупционного скандала, в котором оказалась замешана его дочь Любовь Овчинникова. Женщина стала главным фигурантом дела о махинациях с землей инвалидов.

Следователи возбудили дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) 17 августа. По данным силовиков, группа из пяти-семи человек с помощью должностных лиц администрации района проводила махинации с землей. Сообщники находили льготников, которые имеют право получить землю, и оформляли на них документы. Местным жителям выделяли участки земли в Новоусманском районе без очереди. Иногда люди не знали о том, что на них оформили наделы, чаще им платили за участие в схеме по 5−10 тыс. рублей. После этого подозреваемые от имени инвалидов продавали участки своим знакомым. Затем землю передавали в третьи руки уже по рыночной стоимости.

Главным фигурантом дела стала дочь главы администрации района Владимира Чернышова Любовь Овчинникова. Женщину отправили в СИЗО до 16 октября.

Наряду с дочерью главы администрации района под следствие попала руководитель финансового отдела районной администрации Лилия Киреева.

Владимир Чернышов подал заявление в прокуратуру. Чиновник попросил проверить, законно ли выделяли земельные участки льготникам.

Губернатор Алексей Гордеев поручил управлению по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства провести антикоррупционную проверку в отношении Владимира Чернышова 5 сентября.

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