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12:57 (мск), источник: Интерфакс

Роскомназдор пригрозил Facebook блокировкой за хранение данных россиян за рубежом

Ведомство считает, что социальная сеть должна в 2018 году исполнить закон о локализации персональных данных.

Источник: Reuters

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — Facebook в 2018 году должен выполнить российский закон о локализации персональных данных, в противном случае ресурс прекратит работу на территории РФ, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров во вторник.

«Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет», — сказал Жаров, отвечая на вопрос «Интерфакса» о сроках исполнения соцсетью Facebook соответствующего закона.

«Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден. В 2018 году все будет точно», — подчеркнул Жаров. Он пояснил, что сроки для решения этой проблемы поставлены, и они будут соблюдены.

Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети.
Александр Жаров
Глава Роскомнадзора

Он рассказал, что позиция компании состоит в том, что они рассматривают варианты, как они будут исполнять этот закон, официальных писем от них не поступало. «У нас в плане проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook’a нет, в 2018 году мы подумаем, может быть, проверим», — уточнил Жаров.

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Он напомнил, что компания Twitter уже обозначила срок локализации персональных данных — середина 2018 года. «Мы исходим из позиции доброй воли, поскольку компания написала нам официальное письмо, поэтому до этого момента мы ее проверять не будем. А после этого момента — сразу и проверим», — сказал Жаров.

В сентябре 2015 года вступили в силу поправки к закону «О персональных данных». По ним любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Sergey Sergey
))) Понастрочили нелепых "законов" и требую их исполнения. Не уникальный сервис.. что это тело несёт?! Он в своём уме?! Фейсбуку альтернативы просто нет,...
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