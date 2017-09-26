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13:33 (мск), источник: NewsKo

Депутаты городской думы внесли изменения в 23 муниципальные программы

В рамках пленарного заседания пермской думы депутаты одобрили изменения в городской бюджет на 2017-ый и плановый период 2018 и 2019 годов.

Из 25 муниципальных программ в этом году в 23 внесли изменения. По словам председателя комитета по бюджету и налогам городской думы Натальи Мельник, это связано, в первую очередь, с образовавшейся экономией в рамках конкурсных процедур.

«Мы сегодня рассматривали поправки, которые привели к изменению параметров бюджета. Мы сделали замечания по ряду моментов, где считаем действия администрации недостаточными и напомнили о том, что необходимо взыскать с виновных лиц ущерб, который сегодня покрывается за счёт бюджета», рассказала Наталья Мельник.

Председатель городской думы Юрий Уткин также отметил, что в течение всего года в бюджет постоянно вносились изменения. Но пояснил, что у пермской думы всегда запланирован определенный лонглист ожиданий проектов и приоритетных задач, которые ставит депутатский корпус перед исполнительной властью.

«Это традиционно дополнительный ресурс, который выделяется на новогодние праздники, причем, не только в центральных районах, но и отдаленных. И мы услышали, что уже запланировано 10 млн руб. на дополнительную иллюминацию. Порядка 38 млн выделено на пассажирские перевозки. Плюс, конечно, строительство или приобретение маневренного фонда, на которое выделено более 10 млн руб. Мы планируем купить порядка 90 жилых помещений », сказал Юрий Уткин.

В итоге, в бюджете 2017 года сокращены и перенесены на 2018 года расходы на реализацию инвестпроекта по улице Куфонина, 30, 32 на сумму полмиллиона руб. ; на 133 тыс руб. сокращены расходы на содержание и обслуживание муниципального имущества на Энергетиков, 50. Исключены неправомерные расходы 1 млн 400 тыс руб. на содержание разгрузочного коллектора. Полученную экономию данных расходов предложено направить на возмещение затрат перевозчиков.

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