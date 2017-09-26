Глава нового министерства НСО начал работу с посадки рябины

Напомним, что ранее, 18 сентября, губернатор назначил Александра Дубовицкого на пост недавно созданного регионального министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
Ранее, 12 сентября, губернатор подписал постановление о создании на базе трех департаментов министерства природных ресурсов и экологии региона. Напомним, что до назначения на новую должность Александр Дубовицкий в течение семи лет занимал пост главы Сузунского района Новосибирской области.
Отметим, что 25 сентября в рамках Года экологии в России Александр Дубовицкий принял участие в акции по посадке деревьев на аллее вдоль Красного проспекта. Он вместе с подчиненными посадил кусты рябины напротив стелы, посвященной подвигу летчика-испытателя, воспитанника Новосибирского аэроклуба Василия Старощука, который 10 июня 1943 года ценою своей жизни предотвратил гибель жителей нашего города.