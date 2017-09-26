Глава нового министерства НСО начал работу с посадки рябины

Напомним, что ранее, 18 сентября, губернатор назначил Александра Дубовицкого на пост недавно созданного регионального министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Ранее, 12 сентября, губернатор подписал постановление о создании на базе трех департаментов министерства природных ресурсов и экологии региона. Напомним, что до назначения на новую должность Александр Дубовицкий в течение семи лет занимал пост главы Сузунского района Новосибирской области.