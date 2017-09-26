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13:40 (мск), источник: VN.ru

Глава нового министерства НСО начал работу с посадки рябины

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о введении и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Александра Дубовицкого в состав регионального правительства. Документ подписан сегодня, 26 сентября.

Напомним, что ранее, 18 сентября, губернатор назначил Александра Дубовицкого на пост недавно созданного регионального министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Ранее, 12 сентября, губернатор подписал постановление о создании на базе трех департаментов министерства природных ресурсов и экологии региона. Напомним, что до назначения на новую должность Александр Дубовицкий в течение семи лет занимал пост главы Сузунского района Новосибирской области.

Отметим, что 25 сентября в рамках Года экологии в России Александр Дубовицкий принял участие в акции по посадке деревьев на аллее вдоль Красного проспекта. Он вместе с подчиненными посадил кусты рябины напротив стелы, посвященной подвигу летчика-испытателя, воспитанника Новосибирского аэроклуба Василия Старощука, который 10 июня 1943 года ценою своей жизни предотвратил гибель жителей нашего города.

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