Комиссия FIFA приедет в Калининград 4 октября
Инспекционная комиссия FIFA приедет в Калининград 4 октября. Об этом сообщают «Известия».
Инспекционная комиссия FIFA приедет в Калининград 4 октября. Об этом сообщают «Известия».
Согласно графику визита представителей FIFA инспекторы посетят семь российских городов, принимающих турнир. Первым проверку пройдёт Екатеринбург — его футбольные функционеры посетят 27 сентября. На следующий день они будут работать в Самаре, 29 сентября — в Саранске, 30 сентября — в Нижнем Новгороде, 2 октября — в
Это будет уже шестой визит в
По словам источника «Известий», основное беспокойство у российской стороны сейчас вызывает готовность Самары и Саранска.