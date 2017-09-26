Комиссия FIFA приедет в Калининград 4 октября

Согласно графику визита представителей FIFA инспекторы посетят семь российских городов, принимающих турнир. Первым проверку пройдёт Екатеринбург — его футбольные функционеры посетят 27 сентября. На следующий день они будут работать в Самаре, 29 сентября — в Саранске, 30 сентября — в Нижнем Новгороде, 2 октября — в Ростове-на-Дону, 3 октября — в Волгограде, 4 октября — в Калининграде, а 5 октября — на московском стадионе «Лужники».