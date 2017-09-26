Корбуту нашли технического кандидата
В схватке за место спикера омского Горсовета неожиданно всплыло имя дамы. Лариса Горностаева пыталась взять самоотвод, но ее остановили однопартийцы.
В схватке за место спикера омского Горсовета неожиданно всплыло имя дамы. Лариса Горностаева пыталась взять самоотвод, но ее остановили однопартийцы.
Конференции Омского регионального отделения «Единой России» сильно затянулась
Напомним, что в ходе голосования 10 сентября 2017 года партии власти досталось 26 мандатов из 40, в результате теперь единороссы могут спокойно занять все руководящие посты в городском парламенте, пользуясь преимуществом большинства.
Как и ожидалось, в качестве спикера на конференции был выдвинут нынешний глава МЧС по Омской области Владимир Корбут, возглавлявший на выборах списки партии власти. Его кандидатуру предложил лидер фракции «Единой России» в прошлом созыве Николай Чираков.
— Кандидатура спикера ГС является номенклатурной. Нужно поддержать Корбута, — отметил он.
При этом для партийного голосования в обязательном порядке нужна альтернатива. И она быстро нашлась. Павел Коренной предложил включить в список Ларису Горностаеву. Та попыталась взять отвод, но ее быстро остановили однопартийцы.
— Никто не рискует пойти вместо Владимира Валентиновича! — прокомментировал ситуацию Тетянников.
А вот выдвинуть кандидатов на место
Таким образом интрига сохраняется до завтрашнего дня. По прогнозам, одним из