Корбуту нашли технического кандидата

Конференции Омского регионального отделения «Единой России» сильно затянулась из-за долгого доклада лидера партии Юрия Тетянникова, перечислившего успехи партии власти, продемонстрированные на прошедших выборах в Омский городской совет. Но после этого началось все самое интересное — дележ портфелей в городском парламенте.

Напомним, что в ходе голосования 10 сентября 2017 года партии власти досталось 26 мандатов из 40, в результате теперь единороссы могут спокойно занять все руководящие посты в городском парламенте, пользуясь преимуществом большинства.

Как и ожидалось, в качестве спикера на конференции был выдвинут нынешний глава МЧС по Омской области Владимир Корбут, возглавлявший на выборах списки партии власти. Его кандидатуру предложил лидер фракции «Единой России» в прошлом созыве Николай Чираков.

— Кандидатура спикера ГС является номенклатурной. Нужно поддержать Корбута, — отметил он.

При этом для партийного голосования в обязательном порядке нужна альтернатива. И она быстро нашлась. Павел Коренной предложил включить в список Ларису Горностаеву. Та попыталась взять отвод, но ее быстро остановили однопартийцы.

— Никто не рискует пойти вместо Владимира Валентиновича! — прокомментировал ситуацию Тетянников.

А вот выдвинуть кандидатов на место вице-спикеров участникам конференции не дали. Присутствующий на заседании куратор из Москвы, представитель центрального аппарата партии Дмитрий Попиков отметил, что это прерогатива фракции партии в Горсовете и участники конференции не должны лезть во внутрифракционные дела.