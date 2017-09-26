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13:51 (мск), источник: РБК

Путин отправил в отставку губернатора Нижегородской области

Глава Нижегородской области Валерий Шанцев, руководивший областью 12 лет, ушел в отставку по собственному желанию. Его место займет замминистра торговли и промышленности Глеб Никитин, как ранее и сообщали источники РБК.

Источник: РИА "Новости"

Президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, подписав соответствующий указ. Как уточняется в указе, Шанцев сам подал заявление об уходе. Пока что не объявлялось, где он продолжит работу.

Незадолго до отставки Путин наградил Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Шанцев был удостоен награды «за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу».

Другим указом президент назначил врио губернатора первого замминистра торговли и промышленности Глеба Никитина. О назначении Путин сообщил Никитину на личной встрече.

В Кремле посчитали выборы поводом для смены сразу нескольких губернаторов.

О том, что Шанцев может уйти в отставку в рамках осенней ротации губернаторов, РБК ранее рассказали пять источников, близких к Кремлю. В ответ на публикацию РБК в пресс-службе губернатора тогда говорили, что «разные “информированные источники” сообщают об отставке Валерия Шанцева уже лет десять».

Как ранее утверждал источник РБК, близкий к Кремлю, и подтверждал собеседник, близкий к администрации президента, осенью ожидается замена примерно десяти глав регионов. Первым своей должности лишился губернатор Самарcкой области Николай Меркушкин, что также предсказывали источники РБК. ​

Глеб Никитин стал основным кандидатом на пост главы Нижегородской области.

Главной причиной отставки Шанцева стали трения в региональных элитах, говорили два собеседника РБК, близких к Кремлю. Один источник РБК упоминал конфликт губернатора с бывшим мэром Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным, в который пришлось вмешаться федеральному центру.

В сентябре 2016 года депутаты — сторонники Сорокина направляли письмо на имя полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича с жалобой на Шанцева. Депутаты говорили, что губернатор оказывал давление на них в вопросе избрания спикером регионального парламента своего ставленника Евгения Лебедева. Конфликт завершился тем, что Лебедев стал спикером, а часть оппонентов, в том числе Сорокин, также получили высокие посты. Бабич в декабре того же года назвал Нижегородскую область единственным регионом, где ситуация с конфликтами во власти «все время усугубляется».

Решение об отставке Шанцева не может быть принято без учета мнения первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, который работал в регионе. Он окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта и работал здесь в сфере бизнеса до своего назначения первым замминистра топлива и энергетики в 1997 году. С 2000 по 2005 год Кириенко занимал пост полпреда президента в ПФО.

Среди возможных причин отставки 70-летнего Шанцева три источника РБК, близких к Кремлю, также назвали возраст губернатора.

Валерий Шанцев, родившийся в Костромской области в 1947 году, руководил Нижегородской областью с 2005 года. До этого, с 1996 по 2005 год, он был вице-мэром Москвы.

Новому руководителю Нижегородской области, Глебу Никитину, 40 лет. Он родился в Санкт-Петербурге. С 2007 по 2011 год работал в Федеральном агентстве по управлению госимуществом, был заместителем и и.о. главы ведомства. В 2012-м вошел в аппарат министра промышленности и торговли, в 2013-м стал первым заместителем министра.

Нижегородскую область вместо Шанцева возглавил Никитин
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14:12 (мск)© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
* Мюнхаузен
Интрижка же нужна, чтобы прочитали за что уволили с работы.... )))))) А кто не прочитает, запомнит заголовок и на всю свою деревню растрындит, что еще один...
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