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14:35 (мск), источник: dostup1.ru

Депутаты запретили застройку скверов в Челябинске

В «зеленых зонах» разрешат только тропинки, скамейки и освещение.

На заседании Челябинской городской Думы приняты правила, которые запрещают строительство в скверах и ограничивают уплотнительную застройку в городе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Принято важное решение для сохранения скверов в Челябинске. Время от времени кто-то пытается их застроить, особенно в центре города. Теперь у нас есть возможность закрыть эти зоны от строительства. В скверах можно будет создать только тропиночную сеть и объекты инфраструктуры», — отметил председатель гордумы Станислав Мошаров.

По его словам, предпринимателей, у которых уже есть кафе в «зеленых зонах», трогать не будут. Мошаров напомнил, что размещение в скверах развлекательных объектах проходит обязательную процедуру публичных слушаний. Теперь с одобрения жителей скверы будут заноситься в зону, свободную от любой застройки.

На заседании Думы были приняты параметры, которые практически исключают уплотнительную застройку в Челябинске. «Воткнуть здание в действующую застройку будет невозможно, если там превышены параметры высотности и плотности. Застройщик не сможет подать заявление для того, чтобы возвести там новый дом. Раньше оснований для отказа строителям не было. Там, где это возможно, где сохраняются условия комфортного проживания, строительство будет развиваться», — уточнил Мошаров.

Напомним, что решение запретить застройку скверов власти приняли после обсуждения строительства в сквере у кинотеатра «Киномакс-Урал» летом 2017 года. Инвестор планировал возвести там кафе-магазин, но на публичных слушаниях проект отклонили. Тогда спикер Думы сообщил, что вскоре будет принято решение об изменении зонирования. По новым правилам, в скверах будут разрешены только зеленые насаждения, тропиночная сеть, лавочки, освещение и объекты благоустройства.

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