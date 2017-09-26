Депутаты запретили застройку скверов в Челябинске

На заседании Челябинской городской Думы приняты правила, которые запрещают строительство в скверах и ограничивают уплотнительную застройку в городе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Принято важное решение для сохранения скверов в Челябинске. Время от времени кто-то пытается их застроить, особенно в центре города. Теперь у нас есть возможность закрыть эти зоны от строительства. В скверах можно будет создать только тропиночную сеть и объекты инфраструктуры», — отметил председатель гордумы Станислав Мошаров.

По его словам, предпринимателей, у которых уже есть кафе в «зеленых зонах», трогать не будут. Мошаров напомнил, что размещение в скверах развлекательных объектах проходит обязательную процедуру публичных слушаний. Теперь с одобрения жителей скверы будут заноситься в зону, свободную от любой застройки.

На заседании Думы были приняты параметры, которые практически исключают уплотнительную застройку в Челябинске. «Воткнуть здание в действующую застройку будет невозможно, если там превышены параметры высотности и плотности. Застройщик не сможет подать заявление для того, чтобы возвести там новый дом. Раньше оснований для отказа строителям не было. Там, где это возможно, где сохраняются условия комфортного проживания, строительство будет развиваться», — уточнил Мошаров.