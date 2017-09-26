Мобильные ЦОНы назвали неэффективными

Как считает директор департамента госуслуг АДГСПК РК Адильбек Мукашев, действующий формат работы мобильных ЦОНов неэффективен, поскольку он неохватывет полный спектр оказания государственных услуг.

«Это приводит к необоснованному расходу финансовых средств в госкорпорации. По республике функционирует 69 автомашин мобильных ЦОНов, которые обслуживают более 1000 сел. Отсутствие материально-технической оснащенности не позволяет им полноценно оказывать госуслуги», — заявил Адильбек Мукашев.

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Он дополнил, что в мобильных ЦОНах отсутствует возможность сдачи документов для получения удостоверения личности, водительских прав и паспортов. «Мобильные ЦОНы оказывают только разовые услуги, которые можно получить через уголки самообслуживания. Учитывая, что в сельских округах начала функционировать работа Казпочты, полагаю, необходимость в мобильных ЦОНах не имеется», — заключил он.