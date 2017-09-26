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14:24 (мск), источник: Tengrinews

Мобильные ЦОНы назвали неэффективными

В Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции предложили прекратить практику работы мобильных ЦОНов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как считает директор департамента госуслуг АДГСПК РК Адильбек Мукашев, действующий формат работы мобильных ЦОНов неэффективен, поскольку он неохватывет полный спектр оказания государственных услуг.

«Это приводит к необоснованному расходу финансовых средств в госкорпорации. По республике функционирует 69 автомашин мобильных ЦОНов, которые обслуживают более 1000 сел. Отсутствие материально-технической оснащенности не позволяет им полноценно оказывать госуслуги», — заявил Адильбек Мукашев.

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Он дополнил, что в мобильных ЦОНах отсутствует возможность сдачи документов для получения удостоверения личности, водительских прав и паспортов. «Мобильные ЦОНы оказывают только разовые услуги, которые можно получить через уголки самообслуживания. Учитывая, что в сельских округах начала функционировать работа Казпочты, полагаю, необходимость в мобильных ЦОНах не имеется», — заключил он.

Напомним, мобильные центры обслуживания населения были созданы для предоставления государственных услуг жителям, проживающим в отдаленных сельских населенных пунктах. Впервые мобильные ЦОНы были запущены в пилотном режиме в 2011 году для повышения доступности государственных услуг.

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