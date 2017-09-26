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18:35 (мск), источник: Вести Иркутск

Монголия отменила тендеры по проектам селенгинских ГЭС

Об этом сообщает агентство «Телеинформ» со ссылкой на международную экологическую коалицию «Реки без границ».

Источник: Вести Иркутск

Речь идёт о тендерах на разработку технико-экономического обоснования и оценку воздействия на окружающую среду проектов гидроузлов «Шурэн» на реке Селенга и «Орхон» её притоке. В мае в Иркутской области проходили общественные слушания. В марте они состоялись и в Бурятии. Жители двух регионов высказались против строительства любых плотин на Селенге.

Сейчас монгольская сторона приняла решение о проведении региональной экологической оценки всех водохозяйственных и энергетических проблем, программ и проектов в бассейне Байкала и его главном притоке. Планируется, что начнётся она в январе 2018-го и продлится около полутора лет.

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