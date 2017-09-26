Монголия отменила тендеры по проектам селенгинских ГЭС
Об этом сообщает агентство «Телеинформ» со ссылкой на международную экологическую коалицию «Реки без границ».
Об этом сообщает агентство «Телеинформ» со ссылкой на международную экологическую коалицию «Реки без границ».
Речь идёт о тендерах на разработку
Сейчас монгольская сторона приняла решение о проведении региональной экологической оценки всех водохозяйственных и энергетических проблем, программ и проектов в бассейне Байкала и его главном притоке. Планируется, что начнётся она в январе 2018-го и продлится около полутора лет.