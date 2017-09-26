Монголия отменила тендеры по проектам селенгинских ГЭС

Речь идёт о тендерах на разработку технико-экономического обоснования и оценку воздействия на окружающую среду проектов гидроузлов «Шурэн» на реке Селенга и «Орхон» её притоке. В мае в Иркутской области проходили общественные слушания. В марте они состоялись и в Бурятии. Жители двух регионов высказались против строительства любых плотин на Селенге.