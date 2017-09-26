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14:23 (мск), источник: dostup1.ru

Дубровский раскритиковал строителей за вырубку деревьев в Челябинске

Минувшим летом в областной столице уничтожили деревьев на 10 млн рублей.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Борис Дубровский раскритиковал застройщиков, вырубающих деревья в областной столице, — по мнению главы региона, можно найти вариант и без уничтожения зеленых насаждений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Я считаю неприемлемой практику, когда при вырубке зеленых насаждений под застройку не учитывается мнение общественности, не проводятся публичные слушания. Очень часто можно найти решение, позволяющее построить объект, не уничтожая деревья. Если есть понимание, что какие-то зеленые насаждения придется срубить, то компенсационные высадки обязательно должны выполняться качественно и в полном объеме», — подчеркнул Борис Дубровский.

По информации депутата Госдумы Владимира Бурматова, летом в Челябинске уничтожили деревьев на 10 млн рублей. В большинстве случаев насаждения уничтожаются без каких-либо последствий для застройщика. Депутат представил главе региона «Экологическую карту Челябинска», на которую волонтеры нанесли участки, где были вырублены деревья, провалены компенсационные высадки и появились незаконные свалки. По мнению Бурматова, у недобросовестных компаний нужно отзывать разрешения на строительство, так как штрафы их не пугают.

Губернатор поддержал инициативу депутата. Борис Дубровский поручит властям Челябинска усовершенствовать систему компенсационных высадок и содержания зеленых насаждений.

Напомним, что депутаты Челябинской городской Думы приняли поправки, которые запрещают строительство в городских скверах.

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