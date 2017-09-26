Дубровский раскритиковал строителей за вырубку деревьев в Челябинске
Минувшим летом в областной столице уничтожили деревьев на 10 млн рублей.
Минувшим летом в областной столице уничтожили деревьев на 10 млн рублей.
Борис Дубровский раскритиковал застройщиков, вырубающих деревья в областной столице, — по мнению главы региона, можно найти вариант и без уничтожения зеленых насаждений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«Я считаю неприемлемой практику, когда при вырубке зеленых насаждений под застройку не учитывается мнение общественности, не проводятся публичные слушания. Очень часто можно найти решение, позволяющее построить объект, не уничтожая деревья. Если есть понимание, что
По информации депутата Госдумы Владимира Бурматова, летом в Челябинске уничтожили деревьев на 10 млн рублей. В большинстве случаев насаждения уничтожаются без
Губернатор поддержал инициативу депутата. Борис Дубровский поручит властям Челябинска усовершенствовать систему компенсационных высадок и содержания зеленых насаждений.
Напомним, что депутаты Челябинской городской Думы приняли поправки, которые запрещают строительство в городских скверах.