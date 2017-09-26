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15:03 (мск), источник: Фонтанка

Путин заменил губернатора Нижегородской области на замминистра-петербуржца

Президент принял отставку Валерия Шанцева, и уже назначил его временного приемника. Глава Нижегородской области входил в список руководителей регионов, которых СМИ в начале недели обозначали как перспективных отставников.

Источник: РИА "Новости"

Указ о прекращении полномочий Шанцева размещен на официальном сайте президента 26 сентября. В нем говорится, что губернатор написал заявление о досрочном сложении с себя полномочий по собственному желанию. Оно было подписано главой государства.

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Исполняющим обязанности Путин назначил Глеба Никитина, который до этого был первым заместителем министра промышленности и торговли РФ.

Шанцев — один из российский долгожителей. Он возглавлял Нижегородскую области с 2005 года.

Его сменщик Никитин — ленинградец. Свою карьеру в госслужбе начал в 1999 году в комитете по управлению госимуществом Смольного.

Откуда с 2004 году перешел на работу в столицу, в Росимущество. В должности замминистра, которым он стал в июне 2013 года, он курировал вопросы планирования, реализации и бюджетного обеспечения государственных программ.

Как писала «Фонтанка», накануне был отправлен в отставку губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Вчера же он был назначен спецпредставителем президента России по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Дмитрий Азаров.

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