Путин заменил губернатора Нижегородской области на замминистра-петербуржца

Указ о прекращении полномочий Шанцева размещен на официальном сайте президента 26 сентября. В нем говорится, что губернатор написал заявление о досрочном сложении с себя полномочий по собственному желанию. Оно было подписано главой государства.
Исполняющим обязанности Путин назначил Глеба Никитина, который до этого был первым заместителем министра промышленности и торговли РФ.
Шанцев — один из российский долгожителей. Он возглавлял Нижегородскую области с 2005 года.
Его сменщик Никитин — ленинградец. Свою карьеру в госслужбе начал в 1999 году в комитете по управлению госимуществом Смольного.
Откуда с 2004 году перешел на работу в столицу, в Росимущество. В должности замминистра, которым он стал в июне 2013 года, он курировал вопросы планирования, реализации и бюджетного обеспечения государственных программ.
Как писала «Фонтанка», накануне был отправлен в отставку губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Вчера же он был назначен спецпредставителем президента России по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Дмитрий Азаров.