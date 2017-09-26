Депутату не понравилась идея сделать похожими Актобе и Павлодар
Депутату нижней палаты Парламента РК Анар Жаилгановой не понравилась идея строительства ИЖС в едином архитектурном стиле, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Депутату нижней палаты Парламента РК Анар Жаилгановой не понравилась идея строительства ИЖС в едином архитектурном стиле, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Мажилисе состоялось заседание комиссии по контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и средств, выделяемых из Нацфонда на реализацию госпрограммы «Нұрлы Жол» на 2015−2019 годы по направлению «Модернизация инфраструктуры ЖКХ, сетей водо- и теплоснабжения, укрепление жилищной инфраструктуры». Выступая,
«Глава государства когда смотрел план Астаны он каждый раз говорил, чтобы “Астана радовала глаз”. У нас суровый климат в Астане, и когда зимой выходишь на улицу, хочется настроение поднять, поэтому микрорайон “Самал” покрасили в желтый цвет, поэтому была создана красная деревня. “Нужна игра цвета” — и это слова Главы государства», — отреагировала на идею строительства домов в едином стиле депутат Анар Жаилганова.
«А теперь вы возвращаетесь в советские времена и в шести регионах хотите сделать дома в едином стиле. (…) Почему вы должны делать Актобе похожим на Павлодар, почему мы не можем сделать так, чтобы каждый город имел свой собственный стиль? Деньги выделяются, разве так сложно дизайн поменять и по разному строить дома?», — задала вопрос разработчикам проекта депутат Жаилганова.
«Вокруг областных центров, крупных городов, если мы будем выделят земельные участки, бесплатные 10 соток с подведенной инфраструктурой — мы знаем к чему это приводит. Один дом у нас построится через год, другой через пять лет, другой вообще не построится. Дома буду разноплановыми. Вот такого единого поселка не получится. Что мы подразумеваем под единым архитектурным стилем. Наш комитет по делам строительства и ЖКХ разработал 6 типов проектов домов, которые рекомендованы для использования акиматами. Это
«Единый архитектурный стиль он не всегда нужен. Но в данном случае в это понятие мы вкладываем то, что они буду презентабельно выглядеть, но они не будут похожи друг на друга. Не обязательно, чтобы они выглядели одинаково. Это будет современный поселок в презентабельном стиле, который будет соответствовать современным нормативам градостроительства», — резюмировал