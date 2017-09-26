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14:28 (мск), источник: Tengrinews

Депутату не понравилась идея сделать похожими Актобе и Павлодар

Депутату нижней палаты Парламента РК Анар Жаилгановой не понравилась идея строительства ИЖС в едином архитектурном стиле, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В Мажилисе состоялось заседание комиссии по контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и средств, выделяемых из Нацфонда на реализацию госпрограммы «Нұрлы Жол» на 2015−2019 годы по направлению «Модернизация инфраструктуры ЖКХ, сетей водо- и теплоснабжения, укрепление жилищной инфраструктуры». Выступая, вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр отметил, что в областных центрах республики будет начато строительство индивидуального жилищного строительства в едином архитектурном стиле. Один из депутатов вспомнила высказывания Президента, говоря о том, что построенные объекты должны отличаться своей индивидуальностью.

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«Глава государства когда смотрел план Астаны он каждый раз говорил, чтобы “Астана радовала глаз”. У нас суровый климат в Астане, и когда зимой выходишь на улицу, хочется настроение поднять, поэтому микрорайон “Самал” покрасили в желтый цвет, поэтому была создана красная деревня. “Нужна игра цвета” — и это слова Главы государства», — отреагировала на идею строительства домов в едином стиле депутат Анар Жаилганова.

«А теперь вы возвращаетесь в советские времена и в шести регионах хотите сделать дома в едином стиле. (…) Почему вы должны делать Актобе похожим на Павлодар, почему мы не можем сделать так, чтобы каждый город имел свой собственный стиль? Деньги выделяются, разве так сложно дизайн поменять и по разному строить дома?», — задала вопрос разработчикам проекта депутат Жаилганова.

Вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр пояснил, что речь идет о строительстве индивидуального жилья.

«Вокруг областных центров, крупных городов, если мы будем выделят земельные участки, бесплатные 10 соток с подведенной инфраструктурой — мы знаем к чему это приводит. Один дом у нас построится через год, другой через пять лет, другой вообще не построится. Дома буду разноплановыми. Вот такого единого поселка не получится. Что мы подразумеваем под единым архитектурным стилем. Наш комитет по делам строительства и ЖКХ разработал 6 типов проектов домов, которые рекомендованы для использования акиматами. Это двух-одноэтажные дома они не похожи друг на друга, но это единый архитектурный стиль», — пояснил Роман Скляр, отмечая, что 194 дома, построенных в едином стиле ужу будут сданы в Актобе в рамках программы «Нурлы жер».

«Единый архитектурный стиль он не всегда нужен. Но в данном случае в это понятие мы вкладываем то, что они буду презентабельно выглядеть, но они не будут похожи друг на друга. Не обязательно, чтобы они выглядели одинаково. Это будет современный поселок в презентабельном стиле, который будет соответствовать современным нормативам градостроительства», — резюмировал вице-министр по инвестициям и развитию РК.

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