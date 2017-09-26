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14:45 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области задумались о сокращении квот для мигрантов

Власти хотят сократить квоты иностранцам с 4 тысяч до трех, рассказали в правительстве.

В Новосибирской области задумались о сокращении квот для мигрантов, об этом сообщает пресс-служба правительстве региона.

В регионе намереваются сократить квоты на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание на территории области в 2018 году с 4 до 3 тысяч.

«Региональное правительство готовит предложения МВД России по установлению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание на территории Новосибирской области на предстоящий год. На протяжении нескольких лет квота оставалась неизменной и составляла 4 тысячи разрешений. На 2018 год подготовлены предложения на установление квоты в количестве 3 тысяч разрешений», — заявили в правительстве.

Сегодня Новосибирская область является привлекательной для проживания, работы, обучения и ведения бизнеса, что подтверждается успешной реализацией госпрограммы по добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников. С 2009 по 2012 год по этой программе в область переехали около 6 тысяч соотечественников, а с 2013 года по сегодняшний день — почти 28 тысяч соотечественников из 26 стран мира. В основном это Казахстан (70%), Украина (7%), Узбекистан (4%).

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