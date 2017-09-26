В Новосибирской области задумались о сокращении квот для мигрантов, об этом сообщает пресс-служба правительстве региона.

В регионе намереваются сократить квоты на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание на территории области в 2018 году с 4 до 3 тысяч.

«Региональное правительство готовит предложения МВД России по установлению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание на территории Новосибирской области на предстоящий год. На протяжении нескольких лет квота оставалась неизменной и составляла 4 тысячи разрешений. На 2018 год подготовлены предложения на установление квоты в количестве 3 тысяч разрешений», — заявили в правительстве.