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00:33 (мск), источник: Ведомости

Как выглядят дома для переселения по программе реновации

Некоторые из них уже сданы, а на месте других — пустыри.

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