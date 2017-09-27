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Как выглядят дома для переселения по программе реновации
Некоторые из них уже сданы, а на месте других — пустыри.
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