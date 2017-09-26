В деле Улюкаева появились буклет «Роснефти» и письмо Путину
В суд по делу
В суд по делу
Материалы зачитывались несколько часов, но, по мнению защиты, ни один из них никак не подтверждал позицию прокуратуры, согласно которой Улюкаев якобы угрожал главе «Роснефти» Игорю Сечину.
Улюкаев перед началом заседания ответил только на реплику журналистки, сказавшей, что он худеет с каждым днем.
Впрочем, на вопрос поздравит ли он с днем рождения своего адвоката Викторию Бурковскую, министр сказал, что «конечно знает» о празднике и уже подарил Бурковской
Протоколы и записи
В суде, в частности, огласили протоколы осмотра купюр, которые были в сумке, обнаруженной в машине Улюкаева в момент его задержания в ноябре прошлого года. Перечисление серийных номеров 18 тысяч купюр заняло 55 листов.
По данным прокуратуры, следователи и эксперты изучали коробку с купюрами 24 января 2017 года, а проходил этот процесс с 10 утра в здании СКР. Гособвинитель описал, как вскрывали коробку с печатями ФСБ, в которой лежали купюры и как их фотографировали.
Также прокурор пояснил, что во время следственных действий был вскрыт конверт с ключом от сумки с деньгами и было проверено, действительно ли он открывает эту сумку.
В суде рассказали и о том, как осматривали машину Улюкаева. По словам прокурора, водитель бывшего министра показывал следователям, как открывается багажник его BMW (тремя способами — с ключа, с кнопки внутри машины и с кнопки снаружи). В салоне машины нашли белый айпад, буклет «Роснефти» и подарочный набор.
Затем прокуратура зачитала несколько писем, касающихся планов «Роснефти» приватизировать «Башнефть», которые, как утверждает следствие, министр якобы грозился сорвать в случае, если не получит денег от главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Также зачитывались и другие письма, касавшиеся сделки. В частности, речь идет о письмах «Роснефти» в минэкономразвития и минэнерго, а также письма Улюкаева
Также в материалах есть
Адвокат Дариджан Квеидзе в ответ на вопрос
Она также сказала, что не в курсе, кто должен был прийти свидетелем на сегодняшнее заседание — прокуроры, по ее словам, не говорят об этом защите. По словам адвоката, неизвестно и то, сколько еще свидетелей собирается допросить гособвинение.
Сумка вина
По версии следствия, Улюкаев требовал от Сечина взятку в 2 млн долларов за то, чтобы его ведомство дало положительное заключение на приобретение «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти». При этом неизвестно, где и когда Улюкаев угрожал Сечину и вымогал деньги.
Однако в обвинительном заключении говорится, что это происходило на саммите БРИКС в Гоа, и в суд уже приходили несколько свидетелей разговора Сечина с Улюкаевым на полях саммита. Впрочем, они не видели, чтобы министр угрожал главе «Роснефти» или жестами показывал, сколько хочет от него денег.
Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года на выезде из офиса «Роснефти», в его машине нашли сумку с деньгами, которую ему лично передал Сечин.
Из расшифровок разговора Сечина с Улюкаевым по телефону перед встречей и непосредственно перед передачей сумки не следует, что министр знал, что ему дает глава компании. Ни о взятке, ни о «Башнефти» Сечин с Улюкаевым 14 ноября не говорили.
Всего в списке свидетелей обвинения значатся 30 человек, в том числе и Сечин. Его
На прошлом заседании 22 сентября суд впервые слушал показания свидетеля в закрытом режиме — на заседание пришел Феоктистов. Он ответил только на один вопрос журналистов: «Как вам спится?». «Великолепно», — заверил бывший глава службы безопасности «Роснефти».
Кроме него в суде уже выступили 11 свидетелей, в том числе, сотрудник ФСБ Алексей Калугин, который присутствовал у офиса «Роснефти» в день задержания Улюкаева.
Также в Замоскворецком суде уже побывали чиновники министерства экономического развития, сотрудники «Роснефти», водитель Улюкаева, его
Свидетели в основном говорили, что не помнят деталей приватизации «Башнефти» и ссылались на публикации в СМИ.