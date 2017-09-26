В деле Улюкаева появились буклет «Роснефти» и письмо Путину

Источник: РИА "Новости"

Материалы зачитывались несколько часов, но, по мнению защиты, ни один из них никак не подтверждал позицию прокуратуры, согласно которой Улюкаев якобы угрожал главе «Роснефти» Игорю Сечину.

Улюкаев перед началом заседания ответил только на реплику журналистки, сказавшей, что он худеет с каждым днем.

«Это иллюзия», — заявил экс-министр. Все остальные попытки задать вопросы министру пресекали сотрудники ФСИН, так как Улюкаеву по условиям домашнего ареста запрещено общаться с прессой.

Впрочем, на вопрос поздравит ли он с днем рождения своего адвоката Викторию Бурковскую, министр сказал, что «конечно знает» о празднике и уже подарил Бурковской компакт-диск с музыкой. Показывать его журналистам она не стала. «Это же личное!» — пояснила адвокат.

Протоколы и записи

В суде, в частности, огласили протоколы осмотра купюр, которые были в сумке, обнаруженной в машине Улюкаева в момент его задержания в ноябре прошлого года. Перечисление серийных номеров 18 тысяч купюр заняло 55 листов.

По данным прокуратуры, следователи и эксперты изучали коробку с купюрами 24 января 2017 года, а проходил этот процесс с 10 утра в здании СКР. Гособвинитель описал, как вскрывали коробку с печатями ФСБ, в которой лежали купюры и как их фотографировали.

Также прокурор пояснил, что во время следственных действий был вскрыт конверт с ключом от сумки с деньгами и было проверено, действительно ли он открывает эту сумку.

На фотографиях, подшитых к делу, есть и фотографии как купюр, так и самой сумки. Она коричневого цвета с бело-голубой подкладкой.

В суде рассказали и о том, как осматривали машину Улюкаева. По словам прокурора, водитель бывшего министра показывал следователям, как открывается багажник его BMW (тремя способами — с ключа, с кнопки внутри машины и с кнопки снаружи). В салоне машины нашли белый айпад, буклет «Роснефти» и подарочный набор.

Затем прокуратура зачитала несколько писем, касающихся планов «Роснефти» приватизировать «Башнефть», которые, как утверждает следствие, министр якобы грозился сорвать в случае, если не получит денег от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Среди них оказалось и письмо Сечина российскому президенту Владимиру Путину, отправленное 21 июля 2016 года. В нем глава «Роснефти» просил президента согласовать участие его компании в сделке и дать соответствующее поручение правительству.

Также зачитывались и другие письма, касавшиеся сделки. В частности, речь идет о письмах «Роснефти» в минэкономразвития и минэнерго, а также письма Улюкаева премьер-министру России Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Игорю Шувалову.

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Также в материалах есть письмо-поручение вице-премьера Аркадия Дворковича от 27 июля 2016 года, в котором он просит подготовить проект доклада президенту по приватизации «Башнефти», исходя из нецелесообразности участия в ней компаний, прямо или косвенно контролируемых государством.

Адвокат Дариджан Квеидзе в ответ на вопрос Би-би-си, почему на суде до сих пор не появилось никаких конкретных доказательств тому, что Улюкаев вымогал взятку у Сечина, сказала «А нет никаких доказательств тому, о чем вы говорите?».

Она также сказала, что не в курсе, кто должен был прийти свидетелем на сегодняшнее заседание — прокуроры, по ее словам, не говорят об этом защите. По словам адвоката, неизвестно и то, сколько еще свидетелей собирается допросить гособвинение.

Сумка вина

По версии следствия, Улюкаев требовал от Сечина взятку в 2 млн долларов за то, чтобы его ведомство дало положительное заключение на приобретение «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти». При этом неизвестно, где и когда Улюкаев угрожал Сечину и вымогал деньги.

Из заявлений в ФСБ, подписанных главой «Роснефти» и начальником службы безопасности компании следует, что взятку министр просил в октябре-ноябре в Москве.

Однако в обвинительном заключении говорится, что это происходило на саммите БРИКС в Гоа, и в суд уже приходили несколько свидетелей разговора Сечина с Улюкаевым на полях саммита. Впрочем, они не видели, чтобы министр угрожал главе «Роснефти» или жестами показывал, сколько хочет от него денег.

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года на выезде из офиса «Роснефти», в его машине нашли сумку с деньгами, которую ему лично передал Сечин.

Из расшифровок разговора Сечина с Улюкаевым по телефону перед встречей и непосредственно перед передачей сумки не следует, что министр знал, что ему дает глава компании. Ни о взятке, ни о «Башнефти» Сечин с Улюкаевым 14 ноября не говорили.

Экс-министр отвергает предъявленные ему обвинения. При задержании на вопрос оперативников ФСБ «что в сумке?» он ответил «хорошее вино». На том, что министр не знал о содержимом сумки, настаивает и защита Улюкаева.

Всего в списке свидетелей обвинения значатся 30 человек, в том числе и Сечин. Его пресс-секретарь Михаил Леонтьев так и не ответил по существу на вопрос, поступала ли Сечину повестка в суд.

На прошлом заседании 22 сентября суд впервые слушал показания свидетеля в закрытом режиме — на заседание пришел Феоктистов. Он ответил только на один вопрос журналистов: «Как вам спится?». «Великолепно», — заверил бывший глава службы безопасности «Роснефти».

Кроме него в суде уже выступили 11 свидетелей, в том числе, сотрудник ФСБ Алексей Калугин, который присутствовал у офиса «Роснефти» в день задержания Улюкаева.

Также в Замоскворецком суде уже побывали чиновники министерства экономического развития, сотрудники «Роснефти», водитель Улюкаева, его экс-помощница и журналист телеканала «Лайф», который заснял, как Сечин, Улюкаев и глава ВТБ Андрей Костин играли на бильярде на полях саммита в Гоа.

Свидетели в основном говорили, что не помнят деталей приватизации «Башнефти» и ссылались на публикации в СМИ.

Никто из служащих «Роснефти» или министерства не вспомнил, чтобы министр лично препятствовал покупке «Роснефтью» акций «Башнефти» или затягивал этот процесс.