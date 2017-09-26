Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
10 причин кашля, причина которого — не простуда
Путин попросил обратить внимание на нововведение по кредитам
«Верховный лгун по правам человека»: в Крыму о докладе ООН
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
«Победа с привкусом провала» Политологи комментируют итоги выборов в Германии
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Самбурская обнажила стройную и рельефную фигуру - СМИ
Слуцкий о том, как в ООН раскрыли трюк Порошенко
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
20В Мексике произошло мощное землетрясение
14:59 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В деле Улюкаева появились буклет «Роснефти» и письмо Путину

В суд по делу экс-министра экономики Алексея Улюкаева впервые с начала процесса не пришел ни один из вызванных туда свидетелей обвинения, и прокуратура решила посвятить заседание изучению документов.

Источник: РИА "Новости"

Материалы зачитывались несколько часов, но, по мнению защиты, ни один из них никак не подтверждал позицию прокуратуры, согласно которой Улюкаев якобы угрожал главе «Роснефти» Игорю Сечину.

Улюкаев перед началом заседания ответил только на реплику журналистки, сказавшей, что он худеет с каждым днем.

«Это иллюзия», — заявил экс-министр. Все остальные попытки задать вопросы министру пресекали сотрудники ФСИН, так как Улюкаеву по условиям домашнего ареста запрещено общаться с прессой.

Впрочем, на вопрос поздравит ли он с днем рождения своего адвоката Викторию Бурковскую, министр сказал, что «конечно знает» о празднике и уже подарил Бурковской компакт-диск с музыкой. Показывать его журналистам она не стала. «Это же личное!» — пояснила адвокат.

Протоколы и записи

Читайте также
ФСБ восемь часов осматривала $2 млн, полученные Улюкаевым

В суде, в частности, огласили протоколы осмотра купюр, которые были в сумке, обнаруженной в машине Улюкаева в момент его задержания в ноябре прошлого года. Перечисление серийных номеров 18 тысяч купюр заняло 55 листов.

По данным прокуратуры, следователи и эксперты изучали коробку с купюрами 24 января 2017 года, а проходил этот процесс с 10 утра в здании СКР. Гособвинитель описал, как вскрывали коробку с печатями ФСБ, в которой лежали купюры и как их фотографировали.

Также прокурор пояснил, что во время следственных действий был вскрыт конверт с ключом от сумки с деньгами и было проверено, действительно ли он открывает эту сумку.

На фотографиях, подшитых к делу, есть и фотографии как купюр, так и самой сумки. Она коричневого цвета с бело-голубой подкладкой.

В суде рассказали и о том, как осматривали машину Улюкаева. По словам прокурора, водитель бывшего министра показывал следователям, как открывается багажник его BMW (тремя способами — с ключа, с кнопки внутри машины и с кнопки снаружи). В салоне машины нашли белый айпад, буклет «Роснефти» и подарочный набор.

Затем прокуратура зачитала несколько писем, касающихся планов «Роснефти» приватизировать «Башнефть», которые, как утверждает следствие, министр якобы грозился сорвать в случае, если не получит денег от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Среди них оказалось и письмо Сечина российскому президенту Владимиру Путину, отправленное 21 июля 2016 года. В нем глава «Роснефти» просил президента согласовать участие его компании в сделке и дать соответствующее поручение правительству.

Также зачитывались и другие письма, касавшиеся сделки. В частности, речь идет о письмах «Роснефти» в минэкономразвития и минэнерго, а также письма Улюкаева премьер-министру России Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Игорю Шувалову.

Читайте также
Колбаса запахла уголовным делом

Также в материалах есть письмо-поручение вице-премьера Аркадия Дворковича от 27 июля 2016 года, в котором он просит подготовить проект доклада президенту по приватизации «Башнефти», исходя из нецелесообразности участия в ней компаний, прямо или косвенно контролируемых государством.

Адвокат Дариджан Квеидзе в ответ на вопрос Би-би-си, почему на суде до сих пор не появилось никаких конкретных доказательств тому, что Улюкаев вымогал взятку у Сечина, сказала «А нет никаких доказательств тому, о чем вы говорите?».

Она также сказала, что не в курсе, кто должен был прийти свидетелем на сегодняшнее заседание — прокуроры, по ее словам, не говорят об этом защите. По словам адвоката, неизвестно и то, сколько еще свидетелей собирается допросить гособвинение.

Сумка вина

По версии следствия, Улюкаев требовал от Сечина взятку в 2 млн долларов за то, чтобы его ведомство дало положительное заключение на приобретение «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти». При этом неизвестно, где и когда Улюкаев угрожал Сечину и вымогал деньги.

Из заявлений в ФСБ, подписанных главой «Роснефти» и начальником службы безопасности компании следует, что взятку министр просил в октябре-ноябре в Москве.

Однако в обвинительном заключении говорится, что это происходило на саммите БРИКС в Гоа, и в суд уже приходили несколько свидетелей разговора Сечина с Улюкаевым на полях саммита. Впрочем, они не видели, чтобы министр угрожал главе «Роснефти» или жестами показывал, сколько хочет от него денег.

Читайте также
Как выглядит «корзинка с колбасой» от Игоря Сечина

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года на выезде из офиса «Роснефти», в его машине нашли сумку с деньгами, которую ему лично передал Сечин.

Из расшифровок разговора Сечина с Улюкаевым по телефону перед встречей и непосредственно перед передачей сумки не следует, что министр знал, что ему дает глава компании. Ни о взятке, ни о «Башнефти» Сечин с Улюкаевым 14 ноября не говорили.

Экс-министр отвергает предъявленные ему обвинения. При задержании на вопрос оперативников ФСБ «что в сумке?» он ответил «хорошее вино». На том, что министр не знал о содержимом сумки, настаивает и защита Улюкаева.

Всего в списке свидетелей обвинения значатся 30 человек, в том числе и Сечин. Его пресс-секретарь Михаил Леонтьев так и не ответил по существу на вопрос, поступала ли Сечину повестка в суд.

На прошлом заседании 22 сентября суд впервые слушал показания свидетеля в закрытом режиме — на заседание пришел Феоктистов. Он ответил только на один вопрос журналистов: «Как вам спится?». «Великолепно», — заверил бывший глава службы безопасности «Роснефти».

Кроме него в суде уже выступили 11 свидетелей, в том числе, сотрудник ФСБ Алексей Калугин, который присутствовал у офиса «Роснефти» в день задержания Улюкаева.

Также в Замоскворецком суде уже побывали чиновники министерства экономического развития, сотрудники «Роснефти», водитель Улюкаева, его экс-помощница и журналист телеканала «Лайф», который заснял, как Сечин, Улюкаев и глава ВТБ Андрей Костин играли на бильярде на полях саммита в Гоа.

Свидетели в основном говорили, что не помнят деталей приватизации «Башнефти» и ссылались на публикации в СМИ.

Никто из служащих «Роснефти» или министерства не вспомнил, чтобы министр лично препятствовал покупке «Роснефтью» акций «Башнефти» или затягивал этот процесс.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Иван Петров
Стали пропадать свидетели?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
Соратник Лужкова уволен с поста нижегородского губернатора
Возврат пассажиров «ВИМ-Авиа» может стоить более $10 млн
Путин уволил губернатора Нижегородской области Шанцева
СК расследует дело о рекордной в истории Минобороны взятке
Российского гонщика отстранили от выступлений в Формуле-1
Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова
Сенаторы возмутились качеством питания в Совете Федерации
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
В России появился 7-местный кроссовер за 800 000 рублей Российский офис китайской компании Lifan опубликовал прайс-лист на новый паркетник Myway
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
3 варианта планировки кухни в типовой однушке
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Ольга Ломоносова показала подросшего сына Актриса отдала Федора на плавание.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь