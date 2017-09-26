Члены правительства Нижегородской области пока не подали в отставку в связи с уходом Валерия Шанцева с поста главы региона.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области, конкретных сроков, когда они должны это сделать, не существует.

Согласно информации, после ухода со своего поста губернатора согласно законодательству РФ правительство и его заместители также обязаны уйти в отставку. Однако сроки подачи заявлений законодательством не установлены. В случае отставки правительства оно все же продолжит работать до тех пор пока после выборов губернатора не будет сформирован новый кабинет министров.