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15:12 (мск), источник: НТА-Приволжье

Члены правительства Нижегородской области пока не подали в отставку в связи с уходом Валерия Шанцева с поста главы региона

Члены правительства Нижегородской области пока не подали в отставку в связи с уходом Валерия Шанцева с поста главы региона.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области, конкретных сроков, когда они должны это сделать, не существует.

Согласно информации, после ухода со своего поста губернатора согласно законодательству РФ правительство и его заместители также обязаны уйти в отставку. Однако сроки подачи заявлений законодательством не установлены. В случае отставки правительства оно все же продолжит работать до тех пор пока после выборов губернатора не будет сформирован новый кабинет министров.

Новый состав правительства будет сформирован после избрания губернатора Нижегородской области — в единый день голосования в сентябре 2018 года.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

Валерий Шанцев подал в отставку по собственному желанию и 26 августа Владимир Путин подписал соответствующий указ. Врио губернатора Нижегородской области назначен Глеб Никитин.

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