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16:38 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские военные ответили на заявление Минобороны Украины об учении «Запад-2017»

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны Беларуси ответило на заявление украинской стороны об условной открытости совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации «Запад-2017». Позиция белорусских военных изложена в сообщении на сайте оборонного ведомства, передает БЕЛТА.

Источник: AP 2017

Накануне на официальном сайте Министерства обороны Украины была опубликована информация о «Западе-2017», в которой приводится оценка учения представителей управления верификации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. В частности, утверждается, что оно было «условно открытым».

Департамент международного военного сотрудничества Минобороны не согласен с заявлением украинской стороны и поясняет, что с 16 по 20 сентября в наблюдении за «Западом-2017» приняли участие представители семи государств — участников Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, в том числе пяти стран — членов НАТО. Общим решением наблюдателей старшим от группы наблюдателей была выбрана представитель Норвегии Хустад Рагнхилд Вэлле.

«В соответствии с заявлением Хустад Рагнхилд Вэлле, которая озвучила общее мнение всех наблюдателей, замысел и масштабы учения “Запад-2017” соответствовали заявленному, при этом она обратила внимание на открытость и транспарентность белорусской стороны в ходе организации и проведения наблюдения за учением», — напомнили в Минобороны. В ведомстве обратили внимание, что военные наблюдатели от Украины отказались давать оценку учению «Запад-2017».

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