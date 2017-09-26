Белорусские военные ответили на заявление Минобороны Украины об учении «Запад-2017»

Источник: AP 2017

Накануне на официальном сайте Министерства обороны Украины была опубликована информация о «Западе-2017», в которой приводится оценка учения представителей управления верификации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. В частности, утверждается, что оно было «условно открытым».

Департамент международного военного сотрудничества Минобороны не согласен с заявлением украинской стороны и поясняет, что с 16 по 20 сентября в наблюдении за «Западом-2017» приняли участие представители семи государств — участников Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, в том числе пяти стран — членов НАТО. Общим решением наблюдателей старшим от группы наблюдателей была выбрана представитель Норвегии Хустад Рагнхилд Вэлле.