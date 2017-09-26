Шанцев пообещал и дальше «болеть» за Нижегородскую область

«Вроде бы менять работу — естественно. Но как? Если прикипел к региону, если ко многим проектам относишься как к детям — вкладываешь душу, ставишь на крыло. И в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в медицине, и в образовании, и в дорожном строительстве, и в других областях. А потом понимаешь, что дети, пожалуй, уже подросли и многое умеют. И пришло время перевернуть страницу. День волнительный, даже очень. Все-таки 12 лет вместе. Буду, как и раньше, переживать за любимую Нижегородскую область. Но уже в новом качестве», — написал Шанцев во вторник в своем ЖЖ.