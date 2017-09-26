Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Путин попросил обратить внимание на нововведение по кредитам
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Панайотов прокомментировал слухи о взятках в шоу «Голос»
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно»
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
"Больше ничего не умеет": Пригожин о выходке Бузовой с флейтой
СМИ: Волочкова показала искалеченные балетом ноги
Сергей Шнуров отправился по святым местам (фото)
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Порошенко «зачистит» и уничтожит Донбасс – Азаров
Эксперт: Порошенко понял — Крымский мост настоящий
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
10Лучшие снимки Cassini
17:34 (мск), источник: РИА Новости

Шанцев пообещал и дальше «болеть» за Нижегородскую область

Ушедший в отставку с поста губернатора Нижегородской области Валерий Шанцев заявил, что и дальше будет переживать за регион, но уже в новом качестве.

Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив врио главы региона первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина.

«Вроде бы менять работу — естественно. Но как? Если прикипел к региону, если ко многим проектам относишься как к детям — вкладываешь душу, ставишь на крыло. И в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в медицине, и в образовании, и в дорожном строительстве, и в других областях. А потом понимаешь, что дети, пожалуй, уже подросли и многое умеют. И пришло время перевернуть страницу. День волнительный, даже очень. Все-таки 12 лет вместе. Буду, как и раньше, переживать за любимую Нижегородскую область. Но уже в новом качестве», — написал Шанцев во вторник в своем ЖЖ.

Экс-губернатор не уточняет, чем планирует заниматься в будущем.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Шанцев пообещал и дальше 'болеть' за Нижегородскую область
Валерий Шанцев: от инвестпроектов до метромоста и канатной дороги
Путин освободил от должности главнокомандующего ВКС России
Из-за проблем «ВИМ-Авиа» могут пострадать 200 тыс. пассажиров
Соцпомощь россиянам будет уменьшаться по мере повышения МРОТ
В деле Улюкаева появились письмо Путину и буклет «Роснефти»
Российского гонщика отстранили от выступлений в Формуле-1
Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова
Эрдоган пригрозил голодом и блокадой Иракскому Курдистану
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
6 правил идеального интерьера
Старые соцобъекты реконструируют по программе реновации
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Какие имена для мальчиков считаются счастливыми Многие люди верят в то, что существуют «счастливые» и «несчастливые» имена. Рассказываем о мужских именах, которые, как считается, приносят своим обладателям удачу и везение.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь