Серик Сапиев ответил на обвинения в неуплате счета за парковку

Источник: Tengrinews

Соответствующее заявление депутат сделал на своей странице в Facebook.

По его словам, счет за парковку действительно заснял он, однако автомобиль, за стоянку которого запросили такую сумму, принадлежит не ему, а случайному человеку.

«Уважаемые друзья! Хотел бы разъяснить ситуацию, которая обсуждается здесь, в Facebook. Летом меня возмутила ситуация с парковкой в столичном аэропорту. По прилете я увидел, как один из жителей столицы пытался заплатить достаточно крупную сумму денег всего за полдня парковки. Я решил заснять данную ситуацию на камеру телефона, чтобы в дальнейшем попросить разъяснения у администрации аэропорта. Так как гражданин просил не указывать его личность, я обратился от своего имени», — написал Серик Сапиев.

«Целью видео было обратить внимание не на то, чей это штраф, а обратить внимание уполномоченных органов на высокие цены и поднять резонанс с целью недопущения подобных ситуаций с нашими гражданами. Что, в принципе, и дало результат, так как цены на парковку уже пересмотрены. В этой связи я бы хотел попросить некоторых активных граждан быть внимательнее с распространением недостоверной информации», — дополнил депутат.

Напомним, бывший генеральный директор клуба «Астана Арланс», а ныне депутат Мажилиса Парламента Серик Сапиев раннее обратился к акиму столицы Асету Исекешеву по поводу высоких цен на парковку в аэропорту. Серик Сапиев возмутился высокой ценой парковки и предположил, что эта мера направлена против таксистов, занимающихся незаконным извозом.