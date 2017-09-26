Азаров поблагодарил Меркушкина, а экс-губернатор дал ему напутствие

Источник: РИА "Новости"

В самарском областном правительстве на церемонии представления врио губернатора Дмитрий Азаров заявил, что для него назначение главой региона — это высокая честь, оказанная президентом страны, и колоссальная ответственность. Отставной губернатор Николая Меркушкин перечислил достижения своей команды, сообщает ИА REGNUM.

Самарская область — родная для меня земля, и это накладывает двойную ответственность. Всё, что сделано предыдущим руководителем области, необходимо сохранить и продолжить. Дмитрий Азаров

В свою очередь, Меркушкин поблагодарил свою «команду созидания» и пожелал жителям Самарской области сплоченности, организованности. В адрес новой региональной власти прозвучало: нужно сделать для региона всё, чтобы он вошел в пятерку самых сильных субъектов РФ в стране.

«У Дмитрия Игоревича есть всё, чтобы успешно работать. Желаю ему успехов!» — резюмировал Меркушкин.