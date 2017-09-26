Азаров поблагодарил Меркушкина, а экс-губернатор дал ему напутствие
В Самаре полпред президента в ПФО Михаил Бабич представил врио губернатора Дмитрия Азарова.
В Самаре полпред президента в ПФО Михаил Бабич представил врио губернатора Дмитрия Азарова.
В самарском областном правительстве на церемонии представления врио губернатора Дмитрий Азаров заявил, что для него назначение главой региона — это высокая честь, оказанная президентом страны, и колоссальная ответственность. Отставной губернатор Николая Меркушкин перечислил достижения своей команды, сообщает ИА REGNUM.
Самарская область — родная для меня земля, и это накладывает двойную ответственность. Всё, что сделано предыдущим руководителем области, необходимо сохранить и продолжить.
В свою очередь, Меркушкин поблагодарил свою «команду созидания» и пожелал жителям Самарской области сплоченности, организованности. В адрес новой региональной власти прозвучало: нужно сделать для региона всё, чтобы он вошел в пятерку самых сильных субъектов РФ в стране.
«У Дмитрия Игоревича есть всё, чтобы успешно работать. Желаю ему успехов!» — резюмировал Меркушкин.
Спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов вручил Меркушкину букет цветов, памятный подарок и сразу присягнул на верность новому главе региона, заявив, что депутаты сделают всё, чтобы помочь Дмитрию Азарову в реализации поставленных президентом задач.