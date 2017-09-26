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15:47 (мск), источник: Publika.md

Румыния выделила Молдове третий транш обещанного кредита

Около 40 миллионов евро (745,3 миллиона леев) перечислила Румыния на счёт Министерства экономики в Национальном банке.

Источник: Publika.md

Транш представляет собой третью часть кредита в 150 миллионов евро, который соседнее государство предоставило Молдове.

Первые два транша перевели в августе 2016 года (60 миллионов евро) и в феврале 2017 (50 миллионов евро).

Финансовую помощь используют на статьи, которые предусмотрены бюджетом на 2017 год.

Напомним, перевод третьего транша Павел Филип и Клаус Йоханнис обсудили на встрече в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Президент Румынии отметил, что властям нашей страны за короткое время удалось многого добиться.

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