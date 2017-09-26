Румыния выделила Молдове третий транш обещанного кредита

Источник: Publika.md

Транш представляет собой третью часть кредита в 150 миллионов евро, который соседнее государство предоставило Молдове.

Первые два транша перевели в августе 2016 года (60 миллионов евро) и в феврале 2017 (50 миллионов евро).

Финансовую помощь используют на статьи, которые предусмотрены бюджетом на 2017 год.