Жители Иракского Курдистана проголосовали на референдуме за независимость. Багдад в ответ пригрозил военной операцией

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Важно и то, что, получив контроль над этими территориями, курды сосредоточили в своих руках около трети запасов иракской нефти. Багдад результатов референдума не признал. По просьбе «Медузы» востоковед Марианна Беленькая рассказывает, что означает референдум о независимости курдов в Ираке.

Фактическую независимость иракские курды обрели в 1991 году. По итогам Первой мировой войны территория, на которой жили курды, была поделена между Турцией, Ираком и Сирией.

В Ираке курдский автономный район появился только в 1970 году.

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В него вошли три провинции — примерно половина исторических территорий Иракского Курдистана. За пределами автономии оказался Киркук — одна из самых богатых нефтью провинций Ирака. При этом на подконтрольных курдам территориях все равно оказались значительные запасы нефти.

В конце 1970-х — начале 1980-х Саддам Хусейн проводил в курдских районах политику арабизации.

В том числе против курдов применялось химическое оружие, сотни тысяч людей были казнены. В 1991 году Совбез ООН объявил курдские районы на севере Ирака зоной безопасности, фактически выведя их из-под юрисдикции Багдада.

После свержения Хусейна Иракский Курдистан де-юре вернулся под контроль Багдада: у курдов не хватало политических и финансовых ресурсов для объявления независимости.

Кроме того, им хотелось сохранить за собой не только три провинции, но и подконтрольную Ираку территорию, которую они считали своей. На протяжении 2000-х годов Эрбиль — столица Иракского Курдистана — и Багдад безуспешно искали компромисс по этому вопросу.

Источник: Meduza

Поводом для последнего конфликта между Багдадом и Эрбилем стал спор из-за доходов от нефти. Курды передавали Багдаду не менее 250 тысяч баррелей нефти в сутки, взамен получая 17% от бюджета Ирака.

В 2014 году Багдад потребовал увеличить поставки, а когда этого не произошло, сократил финансирование.

Кроме того, Багдад обвинил курдов в переманивании нефтяных иностранных компаний и сотрудничестве с ними в обход центральных властей. Запасы нефти в подконтрольных курдам районах оцениваются примерно в 45 миллиардов баррелей. Это примерно треть всех нефтяных запасов Ирака.

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От открытого противостояния стороны спасло появление «Исламского государства». Летом 2014 года террористы заняли территории вокруг Мосула и приблизились к Киркуку.

В борьбе с ИГ курдские военные формирования оказались эффективнее иракских вооруженных сил. Заодно они захватили и все спорные территории, прежде всего Киркук.

Эту позицию они решили использовать для решения вопроса о независимости — как только на севере Ирака прекратились боевые действия, было объявлено о проведении референдума, в том числе и на спорных территориях.

За независимость от Багдада проголосовали 72% жителей Иракского Курдистана. При этом проведение референдума не означает провозглашения независимости.

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Для курдов референдум должен был стать очередным рычагом давления в диалоге с Багдадом, однако после его проведения иракское правительство отказалось от любого диалога с курдами. Более того, в Багдаде не исключают силового решения конфликта. Накануне референдума иракские власти потребовали от Эрбиля передать под их контроль все пограничные терминалы и аэропорты. По просьбе Багдада воздушное сообщение с Иракским Курдистаном закрыл Тегеран.

Турция пригрозила экономическими санкциями, в том числе перекрытием нефтепровода, по которому курдская нефть идет на экспорт. Иран, Турция и Ирак начали военные учения вблизи курдских границ. Против референдума выступил и Дамаск, но у сирийцев хватает своих проблем, чтобы открыто вмешиваться в происходящее в соседней стране.

Обретение иракскими курдами независимости может стать началом распада Ирака, а также опасным прецедентом для Сирии, Ирана и Турции, где проживают значительные курдские общины.

При условии, что Багдад отказывается обсуждать итоги референдума, дальнейшее развитие событий будет во многом зависеть от внешних игроков. США и ЕС до последнего пытались удержать курдов от проведения референдума, опасаясь, что это пагубно отразится на борьбе с ИГ.

В России также понимают опасность распада Ирака, но открыто выступать против референдума Москва не стала. Россия занимает первое место по инвестициям в Иракский Курдистан, и в ее интересах сотрудничать с Эрбилем минуя Багдад, однако ссориться с Ираком, где также работают российские энергетические компании, Москве невыгодно.