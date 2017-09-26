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16:40 (мск), источник: РИА Новости

Соцпомощь россиянам будет уменьшаться по мере повышения МРОТ

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Соцпомощь россиянам будет уменьшаться по мере повышения МРОТ, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в ходе обсуждения федерального бюджета в Госдуме.

Источник: РИА Новости

«Конечно же, соцпомощь будет уменьшаться, мы будем повышать МРОТ, и, если люди будут получать более высокую заработную плату… обращаясь в фонд социальной защиты, никто из них не будет претендовать на социальную помощь, что очень хорошо, потому что люди будут зарабатывать деньги самостоятельно, и мы ни в коем случае не должны говорить о том, чтобы мы сохраняли социальную помощь, когда мы повышаем заработные платы, здесь надо быть аккуратными, но два раза платить, мне кажется, не стоит», — заявил Топилин.

Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству к 10 октября внести в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в два этапа, отмечается в документе, опубликованном ранее на сайте Кремля. Ранее правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума и поручило внести его в Госдуму. На сайте кабмина отмечалось, что принятие законопроекта позволит довести к 2019 году МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,5 миллиона работников, в том числе 1,6 миллиона работников бюджетной сферы.

«Опора России»: как повышение МРОТ может «ударить» по бизнесу
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20 сентября© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Александр Сергеевич
Хвалить мало! Надо еще в грудь стучать и кричать "ну нету в стране 145мил.чел. альтернативы действующей власти, нету, не уродились"!
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