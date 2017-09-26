Соцпомощь россиянам будет уменьшаться по мере повышения МРОТ

«Конечно же, соцпомощь будет уменьшаться, мы будем повышать МРОТ, и, если люди будут получать более высокую заработную плату… обращаясь в фонд социальной защиты, никто из них не будет претендовать на социальную помощь, что очень хорошо, потому что люди будут зарабатывать деньги самостоятельно, и мы ни в коем случае не должны говорить о том, чтобы мы сохраняли социальную помощь, когда мы повышаем заработные платы, здесь надо быть аккуратными, но два раза платить, мне кажется, не стоит», — заявил Топилин.