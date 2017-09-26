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17:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Эрдоган пригрозил голодом и нефтяным эмбарго Иракскому Курдистану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил нефтяным эмбарго и голодом Иракскому Курдистану в ответ на референдум о независимости, состоявшийся 25 сентября. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2017

«Они окажутся в беде, как только мы начнем применять санкции. Конец наступит, когда мы перекроем нефтяной вентиль. Все доходы на этом прекратятся, и им нечего будет есть, как только наши грузовики перестанут ездить в Северный Ирак», — сообщил он.

Эрдоган добавил, что если соседние государства устроят экономическую блокаду Иракского Курдистана, Израиль, поддержавший этот плебисцит, не сможет помочь курдам.

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Иракский Курдистан проголосовал за независимость

Турецкий лидер добавил, что поддержка Израиля вряд ли поможет курдам «получить свое государство». В качестве примера Эрдоган назвал Косово, которое так и не стало государством, хотя «его и признали десятки стран».

Президент пояснил, что турецкие власти готовятся ввести ограничительные меры как в экономической, так и в военной сферах. При этом Эрдоган выразил надежду, что Анкаре все-таки не придется принимать подобные меры.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Против проведения плебисцита категорически выступают Багдад, Анкара и Тегеран. Западные страны призывали власти Иракского Курдистана не проводить плебисцит. В США заявляли, что «проведение референдума в спорных районах является особенно провокационным и дестабилизирующим».

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района на севере и северо-востоке Ирака, который имеет статус широкой автономии в составе страны, юридически закрепленный в конституции. Входящие в этот регион провинции Дахук, Сулеймания и Эрбиль традиционно являются местом проживания курдов. У власти в регионе находится Демократическая партия Курдистана, возглавляемая Масудом Барзани.

Иракский Курдистан проголосовал за независимость
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12:12 (мск)© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
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Владилен Пролетарский
Курды имеют право на свое государство
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