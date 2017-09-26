Эрдоган пригрозил голодом и нефтяным эмбарго Иракскому Курдистану

Источник: AP 2017

«Они окажутся в беде, как только мы начнем применять санкции. Конец наступит, когда мы перекроем нефтяной вентиль. Все доходы на этом прекратятся, и им нечего будет есть, как только наши грузовики перестанут ездить в Северный Ирак», — сообщил он.

Эрдоган добавил, что если соседние государства устроят экономическую блокаду Иракского Курдистана, Израиль, поддержавший этот плебисцит, не сможет помочь курдам.

Видео Иракский Курдистан проголосовал за независимость

Турецкий лидер добавил, что поддержка Израиля вряд ли поможет курдам «получить свое государство». В качестве примера Эрдоган назвал Косово, которое так и не стало государством, хотя «его и признали десятки стран».

Президент пояснил, что турецкие власти готовятся ввести ограничительные меры как в экономической, так и в военной сферах. При этом Эрдоган выразил надежду, что Анкаре все-таки не придется принимать подобные меры.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Против проведения плебисцита категорически выступают Багдад, Анкара и Тегеран. Западные страны призывали власти Иракского Курдистана не проводить плебисцит. В США заявляли, что «проведение референдума в спорных районах является особенно провокационным и дестабилизирующим».