Бывшего мэра Тольятти назначили зампредом правительства Самарской области
Сергея Андреева, который возглавлял администрацию Тольятти с 2012 по апрель 2017 года, назначили на должность заместителя председателя правительства Самарской области.
Сергея Андреева, который возглавлял администрацию Тольятти с 2012 по апрель 2017 года, назначили на должность заместителя председателя правительства Самарской области.
Постановление об этом было подписано в прошлую пятницу, 22 сентября, теперь уже бывшим губернатором Николаем Меркушкиным. Как сообщает