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17:28 (мск), источник: Pro Город Самара

Бывшего мэра Тольятти назначили зампредом правительства Самарской области

Сергея Андреева, который возглавлял администрацию Тольятти с 2012 по апрель 2017 года, назначили на должность заместителя председателя правительства Самарской области.

Постановление об этом было подписано в прошлую пятницу, 22 сентября, теперь уже бывшим губернатором Николаем Меркушкиным. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ведении Андреева будут территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти».

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