Слухи об отставке не повлияли на работу губернатора Красноярского края

Ранее СМИ сообщили о грядущих отставках ряда руководителей регионов, в том числе главы Красноярского края. Источник в парламенте заявил РИА Новости, что отставка Толоконского произойдёт в ближайшие два дня, основными претендентами на этот пост являются глава ФАНО Михаил Котюков и руководитель Оборонпрома Сергей Сокол.

«Губернатор на месте, в городе. Работает и в своей резиденции, и в рабочем кабинете в администрации. Что касается названных фамилий, это такая же история, как и отставка. Кого только не называют, и их в том числе», — сказал собеседник агентства.