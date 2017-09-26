ЗС НО приняло закон о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним

В ходе обсуждения проекта закона «Об ограничении продажи электронных систем доставки никотина на территории Нижегородской области» ко второму чтению в документ были внесены две поправки, но обе — технические и не влияющие на его суть. Инициировала законопроект фракция КПРФ в Заксобрании.
Обсуждение инициативы началось еще в апреле 2017 года. Первоначально планировалось, что законопроект будет предусматривать также запрет на продажу этой продукции в нестационарных торговых объектах, однако позже разработчики сняли эту норму и оставили только запрет продажи электронных сигарет несовершеннолетним.
Как отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, теперь исполнительная власть и административные органы должны будут прописать процедуру реализации законопроекта.