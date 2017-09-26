Предвыборные агитации на ул. Б. Покровской в Нижнем Новгороде запрещены в рамках нового закона

«Предвыборная агитация, безусловно, является политическим мероприятием. Поэтому если мы говорим, что в процессе избирательной кампании организовываются мероприятия в поддержку того или иного кандидата, то пускай они будут организовываться где угодно, только не на ул. Большой Покровской. Для этого есть много других мест», — подчеркнула депутат.

«Это очень здорово, когда люди хотят публично выразить свое мнение, и задача власти — такие возможности предоставить. Но задача власти также и в том, чтобы сохранить безопасность каждого участника митинга и любого нижегородца, который не является участником митинга, но находится рядом с местом проведения мероприятия. На ул. Большой Покровской по-прежнему будут проходить публичные мероприятия, гуляния, парады выпускников и другие праздничные мероприятия. Что касается политических акций, то для них будут предоставлены другие места, которые определяют органы МСУ. На них будет обеспечена необходимая степень безопасности, и люди смогут активно высказывать мнение по любому вопросу», — заключила Щетинина.