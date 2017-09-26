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18:08 (мск), источник: Actualitati.md

Додон рассказал, когда в следующий раз встретится с Путиным

В интервью радио Europa Liberă президент Республики Молдова Игорь Додон рассказал о приближающейся встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, а также других важных аспектах жизни в стране.

Источник: Actualitati.md

Додон отметил, что ближайшая встреча с главой РФ состоится 11 октября в городе Сочи. Кроме того, президент сообщил, что посетит в ноябре заседание в Брюсселе, где на обсуждение будет вынесено будущее молдо-европейских отношений.

Также в ходе интервью Додон обратил внимание на работу правительства и парламентского большинства, где доминирующее положение занимает демпартия. Именно это политическое формирование, по словам Додона, «блокирует все президентские инициативы».

Беседа коснулась и требований правительства об организации дискуссии в рамках ООН по поводу вывода иностранных войск с территории Молдовы. В этом контексте, президент отметил, что это действие, сделанное премьером Павлом Филипом, «может расцениваться лишь PR-ходом в рамках геополитической борьбы между Россией и США».

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