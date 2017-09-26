Додон рассказал, когда в следующий раз встретится с Путиным

Источник: Actualitati.md

Додон отметил, что ближайшая встреча с главой РФ состоится 11 октября в городе Сочи. Кроме того, президент сообщил, что посетит в ноябре заседание в Брюсселе, где на обсуждение будет вынесено будущее молдо-европейских отношений.

Также в ходе интервью Додон обратил внимание на работу правительства и парламентского большинства, где доминирующее положение занимает демпартия. Именно это политическое формирование, по словам Додона, «блокирует все президентские инициативы».