Путин уволил главкома ВКС Бондарева
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности главнокомандующего
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности главнокомандующего
Путин также снял с постов заместителя командующего Черноморским флотом
19 сентября губернатор Кировской области Игорь Васильев наделил Бондарева полномочиями члена Совета Федерации.
Еще в июле источник «Ленты.ру» в верхней палате парламента говорил о том, что главком ВКС станет новым руководителем комитета Совфеда по обороне и безопасности.
Днем 26 сентября РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что Бондарев будет избран главой комитета на заседании в среду. Предыдущий его руководитель Виктор Озеров был освобожден от должности 12 июля.