В России пригрозили заблокировать Facebook

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что до конца следующего года администрация соцсети обязана перенести данные российских пользователей на территорию страны. В противном случае сеть заблокируют так же, как было с LinkedIn.



На прошлой неделе Марк Цукерберг объявил о намерении сотрудничать со следствием по делу о российском вмешательстве в президентские выборы в США. Фейсбук предоставит американскому конгрессу подробную информацию о политической рекламе, размещенной российскими пользователями.