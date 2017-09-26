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18:14 (мск), источник: Publika.md

В России пригрозили заблокировать Facebook

В России пригрозили заблокировать фейсбук в случае несоблюдения закона о локализации персональных данных.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что до конца следующего года администрация соцсети обязана перенести данные российских пользователей на территорию страны. В противном случае сеть заблокируют так же, как было с LinkedIn.

На прошлой неделе Марк Цукерберг объявил о намерении сотрудничать со следствием по делу о российском вмешательстве в президентские выборы в США. Фейсбук предоставит американскому конгрессу подробную информацию о политической рекламе, размещенной российскими пользователями.

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