Шанцев рассказал, где продолжит карьеру

Источник: РИА "Новости"

— У меня есть несколько предложений, в том числе пойти в Совет Федерации или в госкорпорацию. Второй вариант я не исключаю, потому что опыт работы в бизнесе, в том числе по спасению бизнеса, у меня был еще в 1990-х, — заявил Шанцев.

На вопрос, возьмет ли он кого-то из своей команды в Нижегородской области на новое место работы, экс-губернатор ответил, что все будет зависеть от конкретного предложения.

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Относительно своей отставки он заявил, что никакой обиды не чувствует, а связывает кадровые перестановки исключительно с возрастом, потому что «никаких претензий к нам не было».

— Все губернаторы работают в команде президента. Новая стратегия требует новой команды, ее омоложения. Здесь все как в спорте — есть ветераны, а есть молодежь, — привел метафору Шанцев. — Спортсмены обычно выступают на высоком уровне до 30 лет, пенсионный возраст у нас — 60 лет. Я сверх того переработал 10 лет, считаю себя долгожителем в этом плане, но вместе с тем ощущаю себя только на 50.