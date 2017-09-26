Шанцев рассказал, где продолжит карьеру

— У меня есть несколько предложений, в том числе пойти в Совет Федерации или в госкорпорацию. Второй вариант я не исключаю, потому что опыт работы в бизнесе, в том числе по спасению бизнеса, у меня был еще в 1990-х, — заявил Шанцев.
На вопрос, возьмет ли он кого-то из своей команды в Нижегородской области на новое место работы, экс-губернатор ответил, что все будет зависеть от конкретного предложения.
Относительно своей отставки он заявил, что никакой обиды не чувствует, а связывает кадровые перестановки исключительно с возрастом, потому что «никаких претензий к нам не было».
— Все губернаторы работают в команде президента. Новая стратегия требует новой команды, ее омоложения. Здесь все как в спорте — есть ветераны, а есть молодежь, — привел метафору Шанцев. — Спортсмены обычно выступают на высоком уровне до 30 лет, пенсионный возраст у нас — 60 лет. Я сверх того переработал 10 лет, считаю себя долгожителем в этом плане, но вместе с тем ощущаю себя только на 50.
Напомним, накануне отставки Владимир Путин наградил Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Временно исполняющим обязанности губернатора региона президент назначил первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина.