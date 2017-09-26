Начались учения спецназа Беларуси и России
Учения проходят в рамках двустороннего военного сотрудничества между силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь и
Учения проходят в рамках двустороннего военного сотрудничества между силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь и
В период с 25 сентября по 8 октября 2017 года на территории Беларуси проходит совместное
Среди учебных целей данного учения — получение практики личным составом при совместных действиях, обмен опытом при выполнении различных задач, совершенствование полевой выучки военнослужащих.