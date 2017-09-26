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20:42 (мск), источник: Informburo.kz

Памятник Мирзояну требуют снести в Актобе

Родные жертв сталинских репрессий требуют стереть любое упоминание о Мирзояне в Актобе, сообщает КТК.

Источник: Informburo.kz

После того как четыре года назад рассекретили архивы, выяснилось, что бывший партийный секретарь Мирзоян просил Сталина об увеличении численности репрессированных в Казахстане.

«Он оскорбляет мою честь, человеческое достоинство, так как мой дед в 29-м году был арестован. Он был сослан в Карагандинскую область в Каркаралы, после возвращения на родину в 39-м году его расстреляли», — заявил потомок репрессированного Бахытжан Курманов.

Общественники уже добились переименования улицы, носившей имя коммуниста. Теперь активисты требуют сноса памятника Мирзояну, который простоял на этом месте 20 лет. Впрочем, в инспекции по историко-культурному наследию уже заявили, что монумент в 1997 году был установлен незаконно.

«Памятника Мирзояну нет в реестре охраняемых объектов, законом он никак не защищается, никаких документов на него нет. Его можно спокойно снести», — сообщил сотрудник инспекции Фархад Досмуратов в интервью каналу КТК.

Левон Мирзоян — советский политический деятель. В 30-е годы ХХ века стоял у руля Казахстана. По некоторым данным, во время его руководства в стране были расстреляны 16 тысяч человек.

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