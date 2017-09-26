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21:26 (мск), источник: Интерфакс

Минфин США ввел санкции против восьми банков КНДР

В частности, речь идет о трех представителях северокорейских банков в России.

Источник: AP 2017

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — Министерство финансов США объявило во вторник о введении санкций против восьми северокорейских банков.

В сообщении Минфина отмечается, что также ограничения введены в отношении 26 сотрудников этих банков. В частности, речь идет о трех представителях банков КНДР в России — представителей Внешторгбанка КНДР во Владивостоке, а также банков Korea Kumgang Group Bank и Korea Unification Development Bank в Москве.

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Санкции затронут такие банки, как Agricultural Development Bank, Cheil Credit Bank, Hana Banking Corporation, International Industrial Development Bank, Jinmyong Joint Bank, Jinsong Joint Bank, Koryo Commercial Bank Ltd, Ryugyong Commercial Bank, которые, как полагает американский Минфин, оказывают содействие правительству КНДР в разработке ядерной и ракетной программ.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении санкций против Северной Кореей. Как сообщалось, указ президента нацелен на людей и компании, которые могут вступать в какие-либо экономические отношения с КНДР.

«Новый указ прекратит финансовые потоки, которые питают усилия Северной Кореи в разработках самого смертоносного оружия», — заявил тогда Трамп.

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