Минфин США ввел санкции против восьми банков КНДР

Источник: AP 2017

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — Министерство финансов США объявило во вторник о введении санкций против восьми северокорейских банков.

В сообщении Минфина отмечается, что также ограничения введены в отношении 26 сотрудников этих банков. В частности, речь идет о трех представителях банков КНДР в России — представителей Внешторгбанка КНДР во Владивостоке, а также банков Korea Kumgang Group Bank и Korea Unification Development Bank в Москве.

Читайте также В Белом доме опровергли объявление войны Северной Корее

Санкции затронут такие банки, как Agricultural Development Bank, Cheil Credit Bank, Hana Banking Corporation, International Industrial Development Bank, Jinmyong Joint Bank, Jinsong Joint Bank, Koryo Commercial Bank Ltd, Ryugyong Commercial Bank, которые, как полагает американский Минфин, оказывают содействие правительству КНДР в разработке ядерной и ракетной программ.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении санкций против Северной Кореей. Как сообщалось, указ президента нацелен на людей и компании, которые могут вступать в какие-либо экономические отношения с КНДР.