Воронежскую область пригласили к участию в работе Российско-японского фонда
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пригласил представителей Воронежской области поучаствовать в работе
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пригласил представителей Воронежской области поучаствовать в работе
Кирилл Дмитриев предложил сформировать рабочую группу, в которую войдут представители Воронежской области, Российского фонда прямых инвестиций и японского банка JBIC. Глава региона отметил, что «воронежская сторона заинтересована в подобном сотрудничестве».
Глава РФПИ объявил о начале работы