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08:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежскую область пригласили к участию в работе Российско-японского фонда

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пригласил представителей Воронежской области поучаствовать в работе Российского-японского инвестиционного фонда. Об этом глава РФПИ сообщил на встрече с губернатором Воронежской области во вторник, 26 сентября.

Источник: РИА "Воронеж"

Кирилл Дмитриев предложил сформировать рабочую группу, в которую войдут представители Воронежской области, Российского фонда прямых инвестиций и японского банка JBIC. Глава региона отметил, что «воронежская сторона заинтересована в подобном сотрудничестве».

Глава РФПИ объявил о начале работы Российско-японского инвестиционного фонда на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. С помощью фонда стороны смогут найти «интересные для сотрудничества проекты» в области здравоохранения, химической промышленности, металлургии и сектора услуг. Меморандум о создании фонда заключили в 2016 году.

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