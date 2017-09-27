Комитет СФ единогласно одобрил поправки в закон об ОЭЗ в Калининградской области

Сенатор сообщил, что изменения в закон об ОЭЗ больше года проходили согласования в правительстве России. В августе их внесли на рассмотрение Госдумы:
— Был у меня небольшой скепсис, что у сенаторов могут возникнуть вопросы, в чём Калининградской область такой уникальный регион, и почему столь широкий пакет поправок в отношении него предлагают принять. Пакет, действительно, весомый, и он даёт все шансы Калининградской области обеспечить социально-экономическое развитие, причём, в перспективе 3−5 лет. Сенаторы однозначно поддержали этот пакет, в концепте приняли всё и теперь готовы проголосовать за него на пленарном заседании, — прокомментировал Алексей Коротков.
По его словам, после принятия поправок профильного комитета в Совете Федерации, документу предстоит пройти два чтения в Госдуме, прокомментировали информационному агентству Rainbow в пресс-службе облдумы.
По мнению Алексея Короткова, особой редакции пакет поправок не потребует. После Госдумы, уже в форме закона, изменения должен будет принять Совет Федерации.