Комитет СФ единогласно одобрил поправки в закон об ОЭЗ в Калининградской области

Сенатор сообщил, что изменения в закон об ОЭЗ больше года проходили согласования в правительстве России. В августе их внесли на рассмотрение Госдумы:

— Был у меня небольшой скепсис, что у сенаторов могут возникнуть вопросы, в чём Калининградской область такой уникальный регион, и почему столь широкий пакет поправок в отношении него предлагают принять. Пакет, действительно, весомый, и он даёт все шансы Калининградской области обеспечить социально-экономическое развитие, причём, в перспективе 3−5 лет. Сенаторы однозначно поддержали этот пакет, в концепте приняли всё и теперь готовы проголосовать за него на пленарном заседании, — прокомментировал Алексей Коротков.