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09:57 (мск), источник: Бизнес-Калининград

Комитет СФ единогласно одобрил поправки в закон об ОЭЗ в Калининградской области

ИА Прибыль RU. В Москве 26 сентября сенатор из Калининграда Алексей Коротков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике представил пакет поправок в закон об ОЭЗ Калининградской области.

Сенатор сообщил, что изменения в закон об ОЭЗ больше года проходили согласования в правительстве России. В августе их внесли на рассмотрение Госдумы:

— Был у меня небольшой скепсис, что у сенаторов могут возникнуть вопросы, в чём Калининградской область такой уникальный регион, и почему столь широкий пакет поправок в отношении него предлагают принять. Пакет, действительно, весомый, и он даёт все шансы Калининградской области обеспечить социально-экономическое развитие, причём, в перспективе 3−5 лет. Сенаторы однозначно поддержали этот пакет, в концепте приняли всё и теперь готовы проголосовать за него на пленарном заседании, — прокомментировал Алексей Коротков.

По его словам, после принятия поправок профильного комитета в Совете Федерации, документу предстоит пройти два чтения в Госдуме, прокомментировали информационному агентству Rainbow в пресс-службе облдумы.

По мнению Алексея Короткова, особой редакции пакет поправок не потребует. После Госдумы, уже в форме закона, изменения должен будет принять Совет Федерации.

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