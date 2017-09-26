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22:18 (мск), источник: Sputnik.md

Журналистку московской «Комсомолки» не впустили в Молдову

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Известную журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову не впустили в Молдову.

Источник: Sputnik.md

Она прилетела в молдавскую столицу рейсом Бухарест-Кишинев, однако в аэропорту сотрудники Пограничной полиции проводили ее обратно в этот же самолет.

И она улетела в Бухарест, где в данный момент находится.

Президент республики Игорь Додон заявил в интервью Sputnik, что намерен разобраться с этим случаем.

«Мне только что сообщили. Разбираемся», — сказал Додон.

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