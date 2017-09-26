Журналистку московской «Комсомолки» не впустили в Молдову
КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Известную журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову не впустили в Молдову.
КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Известную журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову не впустили в Молдову.
Она прилетела в молдавскую столицу рейсом
И она улетела в Бухарест, где в данный момент находится.
Президент республики Игорь Додон заявил в интервью Sputnik, что намерен разобраться с этим случаем.
«Мне только что сообщили. Разбираемся», — сказал Додон.