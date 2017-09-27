Погранполиция Молдавии объяснила, почему не пустила корреспондентку «КП»

Ранее издание сообщило, что Асламову, которая собиралась брать интервью у президента Молдавии Игоря Додона и имела письменное согласие на интервью от главы государства, задержали в аэропорту Кишинева, сообщили, что въезд в Молдавию ей закрыт, а затем посадили на самолет до Бухареста. Додон заявил РИА Новости, что разбирается с инцидентом.

«Этому человеку было отказано во въезде в Молдавию, так как не была указана цель визита. Речь не идет о запрете», — отметили в пресс-службе погранполиции.