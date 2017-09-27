Доля женщин среди госслужащих по стране составила 55,5%

Открывая заседание, государственный секретарь отметила, что в этом году Казахстан приступил к реализации Третьей модернизации. Абдыкаликова также акцентировала внимание на том, что сегодня в стране повсеместно реализуются задачи, определенные президентом по модернизации трех базовых сфер — экономики, политики и общественного сознания. Госсекретарь особо подчеркнула важность реализации опережающего процесса духовной модернизации.

По ее мнению, определяющая роль в формировании у людей духовных ценностей, конкурентоспособности, прагматизма, сохранения национальной идентичности, культа знаний принадлежит семье и, в частности, женщинам, воспитывающим подрастающее поколение.



В этой связи, Абдыкаликова призвала женское сообщество страны аккумулировать усилия по продвижению шести направлений общенационального проекта «Рухани жаңғыру».

Далее на заседании была заслушана информация МИД о работе по достижению Целей устойчивого развития ООН до 2030 года в Казахстане.

В ходе совещания также был рассмотрен вопрос модернизации госслужбы и обеспечения равных возможностей при карьерном продвижении.

По информации Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции на 1 января 2017 года доля женщин среди государственных служащих по стране составила 55,5% (51151 из 92203), что выше показателя прошлого года на 0,5% (50219 из 91330).

По информации профильного агентства в 2016 году в конкурсах на занятие административных должностей корпуса «Б» приняло участие 43476 кандидатов, в том числе 20862 женщин (48%). Доля назначенных женщин по итогам конкурсов составила 48,5% (10032 из 20690). При этом из 6134 претендентов на занятие руководящих должностей корпуса «Б» 42,9% (2633) составили женщины, а доля женщин, назначенных на руководящие должности составила 34,8% (1524 из 4357).

Кроме того, в ходе заседания был презентован опыт работы ОФ «Центр семьи» Семей по оказанию поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации..



По итогам заседания государственный секретарь дала ряд конкретных поручений государственным органам.