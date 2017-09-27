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03:02 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Парламент Приморья проводит очередное заседание сегодня, 27 сентября

В повестке сессии более 40 вопросов, в том числе, корректировка бюджета.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 сентября, PrimaMedia.

Законодательное собрание Приморского края соберется на очередное заседание сегодня, 27 сентября. Депутаты рассмотрят более 40 вопросов, в том числе, корректировку краевого бюджета, внесение изменений в законы о статусе депутата и депутатской этике, а также в Избирательный кодекс Приморского края. Начало заседания в 10.00, сообщает ИА PrimaMedia.

Онлайн-трансляция заседания будет доступна на официальном сайте ЗС ПК.

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