Парламент Приморья проводит очередное заседание сегодня, 27 сентября

Законодательное собрание Приморского края соберется на очередное заседание сегодня, 27 сентября. Депутаты рассмотрят более 40 вопросов, в том числе, корректировку краевого бюджета, внесение изменений в законы о статусе депутата и депутатской этике, а также в Избирательный кодекс Приморского края. Начало заседания в 10.00, сообщает ИА PrimaMedia.