США обвинили Россию в несоблюдении Договора по открытому небу
Вашингтон приступает к реализации ответных мер, но готов отменить их, если Россия вернется к выполнению обязательств по договору.
Вашингтон приступает к реализации ответных мер, но готов отменить их, если Россия вернется к выполнению обязательств по договору.
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU — США обвиняют Россию в невыполнении условий Договора по открытому небу и приступают к реализации ответных шагов, заявил «Интерфаксу» источник в госдепартаменте США.
«Мы давно обеспокоены вопросом исполнения Россией Договора об открытом небе. После неоднократных и неуспешных попыток дипломатического взаимодействия с Москвой мы решили предпринять некоторые разумные и сопоставимые шаги в ответ на несоблюдение Россией своих обязательств», — сказал «Интерфаксу» представитель американского внешнеполитического ведомства, пожелавший остаться неназванным.
«Мы готовы в любой момент отменить эти меры в случае, если Россия вернется к выполнению своих обязательств по Договору об открытом небе», — сказал дипломат.