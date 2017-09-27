США обвинили Россию в несоблюдении Договора по открытому небу

Источник: РИА "Новости"

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU — США обвиняют Россию в невыполнении условий Договора по открытому небу и приступают к реализации ответных шагов, заявил «Интерфаксу» источник в госдепартаменте США.

«Мы давно обеспокоены вопросом исполнения Россией Договора об открытом небе. После неоднократных и неуспешных попыток дипломатического взаимодействия с Москвой мы решили предпринять некоторые разумные и сопоставимые шаги в ответ на несоблюдение Россией своих обязательств», — сказал «Интерфаксу» представитель американского внешнеполитического ведомства, пожелавший остаться неназванным.

По словам собеседника агентства, в Вашингтоне рассчитывают, "что это привнесет изменения в расчеты российской стороны и побудит ее к более конструктивному ответу на наши озабоченности".