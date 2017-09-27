В США около границы с Мексикой начали строить прототипы стены
В американском городе
В американском городе
Как отмечается в сообщении, всего планируется построить восемь прототипов. Четыре из них будут возведены из бетона, а остальные — «из других материалов». Все прототипы будут от 548 см до 914 см в высоту.
Прототипы планируется закончить в течение 30 дней.
Как заявил исполняющий обязанности главы
Президент США Дональд Трамп пообещал построить стену на границе с Мексикой еще во время своей предвыборной кампании. Он заявлял, что за ее постройку заплатит сама Мексика. Став президентом, он подтвердил свое намерение построить стену, а также депортировать 3 млн мигрантов, которые нелегально находятся на территории США.
В феврале Министерство внутренней безопасности США заявило, что строительство стены может обойтись в $21 млрд. Будущая стена будет представлять собой барьер длиной в 2 тыс.км. В марте Белый дом представил технические требование к проекту. Он предложил построить стену высотой в девять метров, через которую нельзя будет перелезть менее чем за 30 минут.
В конце июля палата представителей конгресса США утвердила увеличение оборонного бюджета страны на $68 млрд, в которые также входят средства для постройки стены на