В США около границы с Мексикой начали строить прототипы стены

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Как отмечается в сообщении, всего планируется построить восемь прототипов. Четыре из них будут возведены из бетона, а остальные — «из других материалов». Все прототипы будут от 548 см до 914 см в высоту.

Они спроектированы так, чтобы предотвратить незаконное проникновение в зону, где они построены, а также «зададут будущие стандарты» для строительства таких сооружений.

Прототипы планируется закончить в течение 30 дней.

Как заявил исполняющий обязанности главы Таможенно-пограничной службы Рональд Вителло, строительство стены на границе означает приверженность к «обеспечению безопасности границ» США. «Разработка прототипов позволяет нам продолжать использовать все инструменты, необходимые для охраны нашей границы», — заявил он.

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Президент США Дональд Трамп пообещал построить стену на границе с Мексикой еще во время своей предвыборной кампании. Он заявлял, что за ее постройку заплатит сама Мексика. Став президентом, он подтвердил свое намерение построить стену, а также депортировать 3 млн мигрантов, которые нелегально находятся на территории США.

В феврале Министерство внутренней безопасности США заявило, что строительство стены может обойтись в $21 млрд. Будущая стена будет представлять собой барьер длиной в 2 тыс.км. В марте Белый дом представил технические требование к проекту. Он предложил построить стену высотой в девять метров, через которую нельзя будет перелезть менее чем за 30 минут.