Президент России поздравил Иркутскую область с 80-летием

«Уважаемые друзья! Примите поздравления с 80-й годовщиной образования Иркутской области. Прошедшие десятилетия стали временем индустриального развития Приангарья, формирования его топливно-энергетического комплекса, транспортной, социальной инфраструктуры. Благодаря упорному труду нескольких поколений жителей область преобразилась, выросла в один из ведущих промышленных, научных, культурных регионов Восточной Сибири. И конечно, этот прекрасный сибирский край по праву гордится своими уроженцами, среди которых Валентин Распутин и Александр Вампилов, Евгений Евтушенко и Денис Мацуев, многие другие яркие и талантливые люди. Уверен, что искренняя любовь к родной земле, настойчивость и целеустремленность и впредь будут помогать вам в осуществлении намеченных планов — на благо и процветание Иркутской области и всей России. Желаю успехов в делах и начинаниях», — говорится в телеграмме президента.