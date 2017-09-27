Президент России поздравил Иркутскую область с 80-летием
Иркутская область 27 сентября 2017 года празднует 80-летие со дня образования.
Иркутская область 27 сентября 2017 года празднует 80-летие со дня образования.
Иркутская область 27 сентября 2017 года празднует 80-летие со дня образования. С этим юбилеем жителей региона поздравил президент России Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.
«Уважаемые друзья! Примите поздравления с 80-й годовщиной образования Иркутской области. Прошедшие десятилетия стали временем индустриального развития Приангарья, формирования его