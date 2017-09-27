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05:13 (мск), источник: Baikal-info.ru

Президент России поздравил Иркутскую область с 80-летием

Иркутская область 27 сентября 2017 года празднует 80-летие со дня образования.

Источник: РИА "Новости"

Иркутская область 27 сентября 2017 года празднует 80-летие со дня образования. С этим юбилеем жителей региона поздравил президент России Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.

«Уважаемые друзья! Примите поздравления с 80-й годовщиной образования Иркутской области. Прошедшие десятилетия стали временем индустриального развития Приангарья, формирования его топливно-энергетического комплекса, транспортной, социальной инфраструктуры. Благодаря упорному труду нескольких поколений жителей область преобразилась, выросла в один из ведущих промышленных, научных, культурных регионов Восточной Сибири. И конечно, этот прекрасный сибирский край по праву гордится своими уроженцами, среди которых Валентин Распутин и Александр Вампилов, Евгений Евтушенко и Денис Мацуев, многие другие яркие и талантливые люди. Уверен, что искренняя любовь к родной земле, настойчивость и целеустремленность и впредь будут помогать вам в осуществлении намеченных планов — на благо и процветание Иркутской области и всей России. Желаю успехов в делах и начинаниях», — говорится в телеграмме президента.

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